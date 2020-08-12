美國大選｜賀錦麗你不知道的5件事　跟拜登有淵源　特朗普曾捐款

美國加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）8月11日獲揀選為前副總統拜登（Joe Biden）的競選拍擋，是主要政黨首次提名黑人女性和亞裔女性出任副總統候選人。賀錦麗除了成就多個「美國第一」之外，還有不少鮮為人知的事迹，例如她跟拜登已故兒子有交情，以及總統特朗普（Donald Trump）曾向她捐款。

跟拜登已故兒子是好友

賀錦麗曾經出任加州總檢察長，而拜登的兒子博（Beau Biden）則同期出任特拉華州總檢察長。二人因而建立深厚的友情，並於不同議題合作，尤其是2008年金融危機後跟大銀行收拾殘局的時候。

在回憶錄中，賀錦麗形容對方是很好的朋友和同事，「有些時間，我正在承受壓力，博和我每天交談，有時一日幾次」，「我們互相支持對方。」2015年，博因為腦癌病逝。拜登承認，當他決定由賀錦麗出任副總統候選人，不時想起她和兒子的友誼。

圖為2020年8月11日，美國總統特朗普出席記者會期間，場內有熒光幕顯示加州參議員獲揀選為副總統候選人的消息。（Getty Images）

特朗普曾課金助選

賀錦麗將為民主黨披戰衣的消息一出，特朗普陣營隨即攻擊她虛偽。不過美國傳媒翻查紀錄發現，特朗普曾經兩次向賀錦麗競逐加州總檢察長的團隊捐款，於2011年和2013年分別捐出5,000美元和1,000美元。特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）則於2014年捐出2,000美元。

2019年3月，賀錦麗參加民主黨總統初選期間，發言人透露賀錦麗後來將有關款項捐給協助中美洲人爭取公民權利和人權的非牟利組織。

圖為1982年11月，當時是大學一年級生的賀錦麗（右）於華盛頓霍華德大學參加反種族隔離示威。（美聯社）

流着社運的血

賀錦麗的父母分別是來自牙買加和印度的移民，二人參與社會運動期間相遇相愛。賀錦麗曾指，年少時，父母經常帶她和妹妹參加示威，啟發她展開公僕生涯。

曾是司法部長人選

前總統奧巴馬（Barack Obama）曾有意讓賀錦麗接替2014年宣布辭職的司法部長霍爾德（Eric Holder），不過遭到對方婉拒。

愛薯條也愛狗

賀錦麗喜歡吃薯條。而她雖然沒有養寵物，但喜歡狗。

Confirming @KamalaHarris loves her fries. She makes them at home too...hand cut, double fried (peanut oil then duck fat) with rosemary and sage from our herb garden. Also gotta give a strong 👍 to @SenGillibrand for hers! https://t.co/SW6Zs4jn9W pic.twitter.com/Z8nCTtysVY — Douglas Emhoff (@douglasemhoff) June 20, 2019