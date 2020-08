【英國王室】哈里梅根新書出爐　專家：相信他們授權友人爆料

講述英國哈里王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan Markle)的一本新書在8月11日發售,內容闡述二人故事與離開王室的種種內幕,預料將拋出震撼彈。媒體報道,雖然作者否認哈里與梅根有參與撰寫書籍,但書中有很多僅兩人知道的細節,王室專家相信是他們授權友人爆料。

傳記《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》(暫譯:《尋找自由:哈里與梅根及建立現代王室家庭》),由專門報道王室新聞的記者斯科比(Omid Scobie)和杜蘭德(Catherine Durand)撰寫。

根據新書內容包括二人出走王室內幕,以及他們與威廉王子和凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)的關係等。作者否認哈里與梅根有參與撰寫書籍,但書中披露許多僅有兩人知道的細節。

哈里梅根花邊新聞不斷 點圖放大回顧:

王室專家阿比特(Victoria Arbiter)向《今日美國報》(USA Today)表示,根據書中披露內容,哈利與梅根雖然沒有親自出面,但是他們有很多方法可以留下自己的印記而無需直接發表評論。

他認為書中許多涉及個人情感的內容,只能出自哈利與梅根,這表明他們允許朋友代他們講話。「我不認為他們的友人會在沒獲准的情況下隨便說出來。」

書中講述的細節包括哈里與梅根的第一次見面,哈里如何感到驚豔,又或兩人婚前曾一起去非洲,哈里在執拾行李時對梅根俐落的收拾技巧感到驚訝等。