以色列阿聯酋達成和議　特朗普轉發帖文倡自己獲諾貝爾和平獎

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日取得重大外交突破，他宣布以色列與阿聯酋關係將全面正常化後，美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）同日提倡特朗普應獲頒諾貝爾和平獎。這位美國總統8月14日也在Twitter轉發帖文，內容正是倡議他應獲獎。

特朗普8月14日轉發美國網上名人Mike Cernovich的帖文，內容只有一句話，就是「給特朗普諾貝爾和平獎！（Nobel peace prize for Trump！）」特朗普轉發此帖後，未有再補充說明。

特朗普在Twitter轉發倡議自己獲諾貝爾和平獎的帖文（Twitter截圖）

至於美國國家安全顧問奧布萊恩則在前一天的白宮新聞簡布會上表示「在目前這個環境會需要一些時間，但如果特朗普最終獲得諾貝爾獎的提名，我不會意外。」

他說，今日的工作成果是一個例子，以說明為什麼特朗普應該是很有希望獲得諾貝爾和平獎的人選。

阿聯酋是首個與以色列建立外交關係的波斯灣阿拉伯國家，除了該國外，只有約旦和埃及是與以色列有外交關係的阿拉伯國家。