一文看清哈里梅根新書內幕：被凱特當透明　非裔血統遭羞辱留陰影

與「勢利」的哥哥威廉早就不和,承受來自親人的種族歧視,一本傳記引發王室眾怒,揭露哈里、梅根出走內幕。

距離哈里夫婦宣布退出王室,快大半年的時間,但這場大戲沒有一點落下帷幕的意思。還未等到8月11日正式發售,記錄這對夫婦傳記《尋找自由》(Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family)的電子版,便很快登頂英國亞馬遜第一。在報紙上一經連載,迅速引發了普通人的熱議。

這本書在王室中也掀起軒然大波。嫂子凱特王妃看完的第一反應是震驚和失望。另一位消息人士則說「女王對此非常不滿」。《太陽報》甚至大膽下定論,「這本書會徹底摧毀女王讓他們回到王室的任何可能」。

和王室人的態度完全相反。梅根一直希望該書能盡快出版,並向世界展示,為什麼他們別無選擇,只能離開王室生活。看完你會發現,這對夫婦和王室成員的矛盾,真像極了我們和家人吵架、逆反的樣子。

引家人擔憂的旋風式戀愛

哈里和梅根究竟為什麼要「逃離」王室?故事還是要從一段旋風式戀愛談起。2016年6月,她們第一次在倫敦的一棟別墅裏見面,幾乎是一見鍾情,熱聊了整整3個小時。哈里從慈善工作聊到和非洲旅行經歷,梅根積極迎合,表示自己也有做慈善的熱情。從朋友的別墅離開時,兩人表現的戀戀不捨,哈里王子被形容成「神情恍惚」,梅根則告訴好友「這可能有戲」。約會僅僅6周後,哈里王子就邀請梅根去往倫敦露營旅行,還專門派了私人飛機迎接她。就像所有霸道總裁的故事一樣,在旅行中,哈里王子完全被這位荷里活明星「務實態度打」動了。尤其是梅根在使用戶外廁所時的冷靜,「在露營的時候,她用嬰兒濕巾洗臉,如果需要上廁所,她還會開心地跑到樹林裏」。

交往至10月份,兩人戀愛的消息突然被小報曝光,媒體的狂轟濫炸隨即來了。24小時內,梅根收到100條騷擾訊息。一些人在社交媒體上不停地對她進行語言攻擊,給她打上「雜種狗」等侮辱標籤。結果是外界壓力成了這份感情的助燃劑,徹底引起了哈里的保護欲。隨後,他親自起草了一份正式聲明,宣布二人關係。在維護自己的愛情時,「叛逆」的哈里顯然沒有考慮過家人的感受。

聲明發布前20分鐘,老父親查爾斯王子才得知這一消息,醞釀數月的中東之行也不得不泡湯。父親的失望、王室的面子、媒體的轟炸,這些都沒有阻礙哈里追愛的決心。從第一次見面,到兩人訂婚,不過18個月。一位消息人士提到了一點:「從根本上說,是哈里想要退出。在內心深處,他一直在那個世界裏掙扎。梅根已經為他開門了。」

和哥哥威廉的誤會與疏遠

如果說這場「旋風戀愛」導致了哈里和王室的直接裂痕,那麼兄弟間的嫌隙,則進一步將哈里推離王室愈來愈遠。當哈里陷入熱戀時,另一邊的威廉不合時宜地潑了冷水,「你要花盡可能多的時間去了解這個女孩」。聽到「這個女孩」一詞,哈里立刻怒了,他認為哥哥根本沒見過梅根,態度就如此勢利,「有種優越感」。在威廉好心相勸過後的幾個月裏,兩兄弟就幾乎不再說話,也不再來往。哈里甚至也不去白金漢宮去看喬治王子和夏洛特公主,連2018年出生的路易斯都沒見過幾面。

然而在此之前,威廉還一直將哈里當作小弟弟進行保護,兩人關係親密,「他一直覺得自己需要照顧哈里」。風趣、幽默的哈里也曾是媒體口中「最好的叔叔」,他會常常給喬治王子和夏洛特公主帶禮物。接受採訪時,哈里表達過對兩位小侄子、侄女的愛意:「我現在排在第五位是因為我的侄子和侄女,我永遠不會希望他們離開。他們是有史以來最神奇的東西。」

哈里和威廉的矛盾並不僅是因為梅根,早在2016年前,兩兄弟之間的關係便已經耐人尋味。知情人士告訴《每日電訊報》「這其實不是兄弟之間的競爭,而是誰能佔據主導權,誰進行領導的問題」。作為王室繼承人,哥哥威廉名正言順的將是未來英國的君主。與之相比,哈里身份尷尬。出席家庭對外活動上,哈里將自己形容成一種「備用零件」。據一位王家評論員說,他甚至會抱怨,「感覺與威廉和凱特一起生活自己像個電燈泡」。從總是為對方花費心思到幾乎不再交往,哈里和威廉一家的關係惡化,眼看着不過才三四年,惹不住讓人唏噓。

在王室受到的冷漠與歧視

在外界,關於凱特王妃和梅根不和的傳聞一直沒有斷過。事實上,這兩位公爵夫人從來沒有成為朋友,「除了住在肯辛頓宮外,她們沒有什麼共同之處」。進入王室後,梅根便表達過對凱特的失望,她沒有聯繫、拜訪過自己,甚至從沒教過她在王室如何生活。今年3月在英聯邦儀式上,她們幾乎都沒有說過話。 「儘管梅根試圖和凱特進行眼神交流,但公爵夫人全程冷漠臉,沒有向她打招呼。」

除了與凱特的不和,梅根在王室還受過不少委屈。一位年長的家庭成員曾直接稱梅根為「哈里的歌舞女郎」。在2017年聖誕節,梅根與哈里王子訂婚後,她第一次受邀參加白金漢宮的聖誕午宴,就被一枚胸針給了個「下馬威」。宴會當天,女王堂弟邁克爾的妻子、肯特王妃佩戴了一個以黑人頭像為造型的胸針赴宴。「非裔藝術」大部分是18世紀作品,通常描述當僕人的黑皮膚非洲人。儘管許多人迅速譴責了肯特王妃,她本人也被迫發表道歉聲明,但梅根仍覺得被這枚胸針歧視了,「給她心裏留下了陰影」。

對於今年辭去王室高級成員職位的這一大膽決定,哈里夫婦承認是故意沒有提前告訴任何人, 「這在家庭中造成了很多敵意,尤其是在家庭內部」。但哈里和梅根仍然覺得他們沒有做錯。「護妻狂魔」的哈里覺得白金漢宮的一些「保守派」,「就是不喜歡梅根,會不惜一切代價刁難她」。

王子王妃找到自由了麼?

估計你已經看出來了,《尋找自由》大部分內容都偏向哈里和梅根一方。確實,該書的兩位作者是服務王室8年的記者,和哈里梅根是關係不錯的朋友。他們聲稱傳記並沒有採訪哈里梅根夫婦,而是採訪了100多名能接觸到兩人核心圈的消息人士得來。但明白人都能看出來,這簡直是一本梅根和哈里為自己「洗白」的傳記。只是效果向反方向走去,越「洗」越黑。

面對指責,威廉王子和凱特王妃的好友們進行了激烈的反對。她們堅稱這對夫婦為梅根「鋪開了紅地毯」,並「盡了一切可能」歡迎這位美國女演員加入王室。英國女貴族科林坎貝爾夫人對此更是毫不留情,直接炮轟,「這就是問題的癥結,梅根要求每個人都得奉承她」。

據《衛報》報道,一位王室內部成員認為,這兩人估計很難再重返王室,也不可能一邊兼顧商業宣傳一遍擔任王室職業。不僅如此,近日英國王室官網進行了大量變更,並刪除了很多關於梅根的介紹,其中包括梅根參加慈善和女權活動等多項內容。估計哈里夫婦怎麼也沒想到,一本傳記最後會引起這種局面。那麼離開王室後,她們真的尋找到了自由麼?

從今年3月搬到洛杉磯,梅根、哈里和1歲的兒子一直住在荷里活製片人泰勒佩里價值1800萬美元的豪宅裏。雖然已經增添了安保,甚至在豪宅周圍豎起了幕布,但她們一家仍然沒擺脫被媒體無休止的騷擾。在上個月,哈里夫婦正式向加州提起訴訟,指控狗仔隊非法拍攝他們的兒子阿奇。從早5點半到晚上7點,直升飛機會在她們住所上空一隻徘徊,「日復一日地吵醒了鄰居和他們的兒子」。

如果說哈里夫婦離開王室的初衷是為了過上自由的生活,不受媒體、王室誹議,如今看來,她們想要保護自己的孩子的隱私,似乎都很困難。唯一值得慶幸的是,哈里王子和他的祖母一直保持着親密的關係。作者透露了他們在3月份共進非正式午餐的細節,一位助手稱那次午餐「沒有頭銜……只有祖母和孫子」。「當他們大吃一頓烤肉午餐時,女王明確告訴哈里,無論他決定做什麼,她都會一直支持他。」

但隨着《尋找自由》越來越被熱議,王室矛盾又不可避免地推向眾人面前,這一切在女王眼裡,不知道又會如何看待?

