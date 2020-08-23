【美國大選】侄女偷錄音　特朗普遭姊狠批　全沒原則＋謊話連篇

美國媒體8月23日稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的胞姊瑪莉安・特朗普．巴里（Maryanne Trump Barry）在被特朗普侄女瑪麗（Mary L. Trump）秘密錄音。瑪莉安指特朗普全無原則，只會討好支持者，認真糟糕。

她說特朗普「只想討好他的『基本盤』。他沒有原則，沒有、沒有。而他的『基本盤』，我的意思是，我的主，如你是虔誠的教徒，你要助人，不是這麼做。」

He has no principles. None. None. And his base, I mean my God, if you were a religious person, you want to help people. Not do this. 瑪莉安

瑪莉安發表這評論的背景是，特朗普在霍士新聞的訪問中，談及進入美國的難民。當時有小童被迫與父母分開，被置於難民營內。特朗普當時說：「我或許應該把她（難民的小孩）置於邊界。」

現年83歲的瑪莉安被錄下她對弟弟施政的看法：「他該死的推文和謊言，我的天。我說得太隨心了，但你知道的，（他的）說法變來變去，（他）那種缺乏準備、那樣撤謊，認真糟糕。」

His goddamned tweet and lying, oh my God,” she said. “I’m talking too freely, but you know. The change of stories. The lack of preparation. The lying. Holy shit. 瑪莉安

瑪麗2018年和2019年把她與瑪莉安面對面的對話秘密地錄下來，合計長達15小時。她將一部分未在其新書中出現的內容交予《華盛頓郵報》。

身為心理學家瑪麗出書大爆特朗普的黑歷史，書名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）。