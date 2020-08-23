【美國大選】侄女偷錄音　特朗普遭姊狠批　全沒原則＋謊話連篇

撰文：許懿安
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美國媒體8月23日稱，美國總統特朗普（Donald Trump）的胞姊瑪莉安・特朗普．巴里（Maryanne Trump Barry）在被特朗普侄女瑪麗（Mary L. Trump）秘密錄音。瑪莉安指特朗普全無原則，只會討好支持者，認真糟糕。
她說特朗普「只想討好他的『基本盤』。他沒有原則，沒有、沒有。而他的『基本盤』，我的意思是，我的主，如你是虔誠的教徒，你要助人，不是這麼做。」
He has no principles. None. None. And his base, I mean my God, if you were a religious person, you want to help people. Not do this.
瑪莉安發表這評論的背景是，特朗普在霍士新聞的訪問中，談及進入美國的難民。當時有小童被迫與父母分開，被置於難民營內。特朗普當時說：「我或許應該把她（難民的小孩）置於邊界。」
現年83歲的瑪莉安被錄下她對弟弟施政的看法：「他該死的推文和謊言，我的天。我說得太隨心了，但你知道的，（他的）說法變來變去，（他）那種缺乏準備、那樣撤謊，認真糟糕。」
His goddamned tweet and lying, oh my God,” she said. “I’m talking too freely, but you know. The change of stories. The lack of preparation. The lying. Holy shit.
瑪麗2018年和2019年把她與瑪莉安面對面的對話秘密地錄下來，合計長達15小時。她將一部分未在其新書中出現的內容交予《華盛頓郵報》。
身為心理學家瑪麗出書大爆特朗普的黑歷史，書名為《Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man》（暫譯：太過分且沒完沒了：我的家族如何造就全世界最危險人物）。