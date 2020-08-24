美國共和黨代表大會將召開　伊萬卡「尊稱」引起爭議

美國總統特朗普（Donald Trump）團隊8月23日公布共和黨代表大會發言人名單，美國網友的注意力卻集中在特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）的尊稱之上。

據美國《赫芬頓郵報》8月23日報道，根據特朗普的競選網站網站上公布的名單，伊萬卡是8月27日，即共和黨代表大會最後一天的講者之一。在這份名單上，伊萬卡被冠上了一個尊稱，寫作「尊敬的伊萬卡・特朗普」（The Honorable Ivanka Trump），引起美國網民關注。

2020年8月23日，美國總統特朗普團隊公布共和黨代表大會發言人名單，伊萬卡在社交媒體上發文回應。（Twitter@Ivanka Trump）

在特朗普團隊公布的名單中，能得到這一頭銜的人寥寥無幾。名單上列舉的發言人共計超過50名，除去擁有總統及副總統頭銜的特朗普和彭斯（Mike Pence），一共有6人被稱為「尊敬的」。

這6人分別是伊萬卡、美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮顧問康韋（Kellyanne Conway）、美國房屋部部長卡森（Ben Carson）、美國副總統彭斯的國家安全顧問凱洛格（Keith Kellogg），及負責內政事務的總統助理雅龍・史密斯（Ja'Ron Smith）。

特朗普另外三位子女，小特朗普（Donald Trump Jr.）、埃里克（Eric Trump）和蒂法尼（Tiffany Trump）也將出席，但他們三人都沒有被冠上這個頭銜，名單僅列出了他們的名字。

《赫芬頓郵報》解釋稱，在美國，「尊敬的」（Honorable）這一頭銜通常是為法官、總統、州長及參議院批准的聯邦高級官員而設。而伊萬卡雖然被特朗普任命為白宮顧問，但她本身只是一名商人，沒有任何政治經驗。

名單一公布，伊萬卡的尊稱引起討論，有美國網友批評伊萬卡配不上這個頭銜：「伊萬卡・特朗普沒什麼可尊敬的」。「尊敬的伊萬卡・特朗普？她沒選上或當上什麼重要職務，她也沒得到什麼認可或者獲得什麼榮譽。她怎麼就『尊敬的』了？」