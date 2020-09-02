特朗普姊姊錄音再流出　罵總統小氣似父親、伊萬卡是迷你特朗普

美國總統特朗普（Donald Trump）的姪女瑪麗（Mary Trump）再度公開和姑姑瑪麗安（Maryanne Trump Barry）的陳年對話錄音，這回瑪麗安的箭靶指向自家人，火力全開逐一砲轟特朗普家族的成員。

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據報，這些音檔都是瑪麗在2018及2019年時偷偷錄下來的。新流出的音檔中，特朗普的大姊瑪麗安稱特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trunp）簡直是「迷你版特朗普」，還罵特朗普二兒子埃里克（Eric Trump）是「公認的白痴」。

瑪麗安不滿伊萬卡於2018年5月底在個人Instagram上傳一張溫馨的母子合照，而那天正好是特朗普政府傳出要拆散邊界非法移民家庭的日子。音檔中可以聽到瑪麗安痛罵：「那該死的伊萬卡把那張聖母子（Madonna and Child）照片放上Instagram的那天，新聞正大肆報導孩子和家人被拆散」。

▼▼▼特朗普女兒伊萬卡與美國第一夫人梅拉尼婭▼▼▼

瑪麗安接着批評特朗普二兒子埃里克是「白痴」，「伊萬卡根本不在意，她只在乎自己。」此時瑪麗附和着說「她（伊萬卡）根本就是個迷你版特朗普」，瑪麗安也表示「她是迷你版特朗普，但他（特朗普）對她着迷，他一直都是，伊萬卡一直是他的最愛」，她也指特朗普本人自私又小氣，「跟老爸簡直一個樣」。

針對這些錄音檔和爆料，特朗普早先發推文回擊，指現在要出書談他的人「講的一定都是醜聞謊言，就像在《CNN》或《MSDNC》工作一樣，如果你說特朗普總統很偉大，就毫無機會。假新聞！」他也痛批瑪麗精神狀態不穩定，酸她從未被祖父寵愛。

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