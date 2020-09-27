【英國王室】威廉王子一家最新生活照　皇室藍配搭「教科書示範」

英國王室9月27日發布威廉王子（Prince William）一家最新生活照，相中還有英國自然學家兼知名主持人大衛艾登堡（ David Attenborough）。威廉王子、夫人凱特（Duchess of Cambridge）與三個孩子的服裝配搭中都有藍色，予人溫暖、和諧又高貴的感覺。

相中威廉身穿海軍藍針織衫配牛仔褲，而凱特與路易王子（Prince Louis）及夏洛特公主（Princess Charlotte）的衣飾，都有皇室藍（Royal blue）色彩。喬治王子（Prince George）所穿襯衫上格紋的藍色也是皇室藍，令他看來溫文又穩重，更有大哥哥的模樣。

大衛艾登堡之所以會來到肯辛頓宮（Kensington Palace），是因他主持的一齣環保紀錄片《活在天與地》（In A Life On Our Planet）10月4日在Netflix可供欣賞，而他為威廉一家帶來「王室優先場」。他還向喬治王子送贈珍貴的鋸齒鯊牙齒化石。

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威廉一家可說是「襯衫」高手，亦擅於利用顏色傳達訊息。他們在這張照片中都穿上藍色系的衣服，營造出一家人關係親密的感覺，亦不會出現「襯到太絕」情況，反而落入俗套。

皇室藍源自英國王室，這個名字首次出現是1810至1820年。皇室藍是在一個為夏洛特王后（Queen Charlotte）裁衣的比賽中創造出來的。

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