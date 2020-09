「你可以收聲嗎老友？」：辯論場上拜登的怒氣與特朗普的霸道

2020年美國總統大選第一場總統候選人辯論在香港時間今早10時半結束。CNN、《紐約時報》、《華爾街日報》、Politico、彭博社等美國媒體,紛紛以「混亂」、「醜陋」、「充滿辱駡」的字眼來形容這場辯論大會。

沉實老人始終忍不住了

「你可以收聲嗎老友?」拜登在辯論場上對特朗普說出這句話,正好總括了這場辯論的大致面貌。

接近100分鐘的辯論會,圍繞主持人華萊士(Chris Wallace)選擇的六個議題進行辯論,分別是最高法院大法官人選、疫情、經濟、種族與暴力、參選人往績和選舉應有之義(華萊士後來多插了一個有關氣候變化議題的環節)。

美國總統大選辯論:圖為9月29日特朗普與拜登在辯論會場「對壘」。(Reuters)

儘管每個議題環節開始討論之前,雙方都會有專屬的兩分鐘發言,對方不能打斷,惟特朗普多次在拜登的專屬時間插話、搶發言,屢被華萊士警告。

直至有一次,拜登實在按捺不住,直接在特朗普插話期間嗆道:「你可以收聲嗎老友?」,然後還語帶諷刺地說道:「這真是一個具建設性的環節,不是嗎?繼續吵嚷吧,老友(keep yapping, man)。」

大商人的靈活腦筋

類似情況出現了不只一次。當華萊士向拜登問到國家應如何決定何時重啟(reopening)的問題,特朗普再次插話,拜登有氣沒氣地向主持人問道:「他能不能閉嘴一分鐘呢(will he just shush for a minute)?」

主持人Chris Wallace多次充當中間調解人,避免辯論會變成雙方互罵的「菜市場」。(AP)

不能不承認,特朗普的腦筋的確十分靈活,他後來很快「借用」了拜登罵自己的「閉嘴」(shush),說:「他(指拜登)想關閉(shut,與shush幾乎同音)整個國家。我就希望國家保持開啟。」

拜登這時也犯規插話了,但特朗普卻模仿拜登罵自己的字眼繼續說道:「讓我閉上你的嘴一秒鐘,Joe,一秒鐘而已(let me shut you down for a second, Joe, just for one second)。」

特朗普在辯論場上花在討論政策的時間其實並不多,但他擅長製造幽默嗆人的環節,姑勿論是否符合辯論者的道德規範,但確實很容易令人發笑。

當主持人華萊士質疑特朗普在疫情下仍然舉行大型競選集會,特朗普馬上回答「在露天」。華萊士再問道:「對,在露天。但拜登則主張舉行小型得多的集會……」特朗普馬上回答道:「因為沒人願意出席他的集會。」

對於何時重啟經濟,開放公眾設施,特朗普與拜登各執己見,互相駁斥。(AP)

「如你所見,我們有很多支持者……拜登搞了個小圈圈,有三個人出席。」

拜登聽在耳裏自然感到不是味兒,但旁觀者聽起上來,實在忍俊不禁。

直截了當的攻擊

《紐約時報》日前高調披露了特朗普過往多年的納稅情況,指控特朗普涉嫌避稅漏稅,而且在2016年及2017年,他都只繳納了750美元的聯邦所得稅。特朗普的稅務問題,自然成為拜登在辯論會上的猛攻目標。

拜登承諾上台後,會進行稅務改革,確保國家開支將會投資在真正需要幫助的人身上。

特朗普在疫情下舉行競選集會,經常聚集群眾,惹來不少批評。(Getty Images)

「你為何不在過去25年做這些事?你是參議員,你是副總統。」特朗普反問道。

「因為你是搞亂事情的總統,你是美國史上最差勁的總統。」拜登嗆道,對現任總統作出最直截了當的批評。

談到經濟問題,拜登亦藉抨擊特朗普,嘗試表揚一下自己擔任副總統時的政績。

「我們(指時任總統奧巴馬與拜登自己)留給特朗普一個正在蓬勃發展的經濟,他卻摧毀了它。」拜登說道。

拜登更指特朗普錯誤處理與中國貿易問題,形容中國在貿易談判佔了美國很多優勢。特朗普同樣以幽默尖銳的方式回應道:「中國吃了你的午餐呢,拜登。」(意指拜登受中國欺凌而無力還擊)

特朗普被指在2016年及2017年,只繳納了750美元的聯邦所得稅。(AP)

「他是個種族主義者。」「這個總統使我們變得更衰弱、更貧窮、更分化和更暴力。」「(對特朗普嗆道)你永遠不會遵守承諾。」「他根本不知道自己究竟在說什麼。」

拜登在辯論場上對特朗普的批評總是一貫的直截了當,不同於特朗普擅於取巧、活用幽默。單論趣味而言,拜登的表現難免略遜一籌。

不過,拜登還是有些時間能夠取巧招架得住特朗普的攻擊。

譬如有一次提到近郊選民。這批選民一向是特朗普競選陣營爭取的群組,特朗普特別提到自己很明白近郊居民心中在想什麼。

特朗普則成長於紐約曼哈頓的大富之家,繼承了父輩豐厚財產。圖為特朗普家族旗下擁有的「特朗普大廈」。(資料圖片)

「我理解近郊,比你理解得更多。」特朗普對拜登說道。

「我是在近郊長大的。」拜登以兩人的出生背景反嗆特朗普。拜登出生在近郊地區的中產家庭,而特朗普則成長於紐約曼哈頓的大富之家,究竟誰更「貼地」,了解普羅大眾?相信不用說得太過露骨。拜登這一無心插柳,力度來得恰到好處。

然而,辯論原意是討論政策、政綱的好機會,但今天這場辯論,真正談論到國家政策、施政方針的時間,實際上可能不足二十分鐘。

像2020年的世界一樣,這場由現任總統特朗普與前副總統拜登擔當戲碼的辯論,卻混亂無比,宛如一場潑辣互嗆、充滿個人攻擊成份的脫口秀。