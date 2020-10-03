英國王室｜威廉與哈里不和早已種根？　新書揭梅根入門非心結主因

關於英國王室的議題，永遠受到世人關心。近來各方焦點都在威廉、哈里兩位王子兄弟不和上，連各自的妻子凱特、梅根也被傳妯娌關係欠佳，之前從哈里與梅根角度撰寫的專書《尋找自由》上市，於歐美形成話題，亦登上暢銷榜冠軍，最近又有一本新書《兄弟之戰》（直譯Battle of Brothers）即將推出，作者羅伯雷西是更負盛名的訪談作家，預期又將掀起一波熱烈討論。

圖為新書封面。

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羅伯已經是和王室打交道很有經驗的資深作者，除了英室外，還曾經受邀為沙特阿拉伯的皇族寫書，並且替Netflix影集《王冠》當顧問，自有一番敏銳的觀察眼光，也因他的聲譽，王室相關不少人接受他的訪問，讓《兄弟之戰》的內容較為平衡、寫實。羅伯形容，他本來也以為外傳威廉和哈里的兄弟不和只是誇大其詞，深入了解後才知道情況遠比想像更嚴重，他認為不容輕忽的程度不輸給當年愛德華八世「不愛江山愛美人」的遜位風暴。

外界都指威廉對哈里一心想娶梅根不以為然、不是打心眼底接受她，造成哈里不滿，演變到一度親密的兄弟存在嚴重心結，羅伯則預告書中內容：「他們之間遠比大家以為的更早，就已經有問題了，不和的種子早已埋下。」羅伯強調自己很持平，把每個人的優點、缺點都指出來，希望不偏向任何一方，他描述哈里和梅根對於自身受到的王室禮遇遠不如預期而自怨自憐，但王室向來很不懂如何善待王位繼承人以外的子女，哈里不是第一個被虧待，早在女王的妹妹瑪嘉烈公主、他的叔叔安德魯王子等等，就已經是這樣，王室這一點相當值得檢討。

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至於威廉，固然勇於承擔天生被賦予的沉重責任，是個優點，卻脾氣不好。女王、查理斯王子都各有各的問題，尤其查理斯，理論上應當對兩個兒子之間的衝突盡力發揮調解作用，卻沒啥努力，羅伯透露，威廉根本向祖母英女王求教的機會還多一些，完全覺得爸爸已經過時，查理斯如果還想介入、幫忙，再不快就來不及。

在羅伯眼中，英國王室的未來就建立在威廉與哈里能夠兄弟齊心上，倘若彼此分裂，對於外界觀感甚差之餘，還會引來更大的危機，而英王室對於梅根的處理態度簡直糟到不像話，他們還當她是一個不需有意見、只要乖乖履行被指派勤務的大花瓶，就像以前那些無王位繼承權的非嫡長子配偶一樣，其實整個王室的成員，唯獨梅根是靠自己賺到大錢，他們早就該跟她講清楚她對哪些方面感興趣、讓她投入，情況就會跟現在大不相同。

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