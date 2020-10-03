【特朗普確診】染疫美女顧問希克斯　深得總統信任　幕後出謀獻策

美國總統特朗普（Donald Trump）高級顧問希克斯（Hope Hicks）確診患上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。這位現年31歲的「美女顧問」與行事高調的特朗普相比，顯得相對神秘，因她幾乎不會在電視熒幕亮相。然而她在白宮西翼擔任重要角色，是特朗普的心腹。

▼外界暫時未知是否美國總統高級顧問希克斯傳染特朗普夫婦，但他們3人近日曾一同出席公開活動。想看更多照片，請點擊放大觀看：

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希克斯：圖為美國總統特朗普高級顧問希克斯9月26日出席在賓夕法尼亞州舉行的賓夕法尼亞州的競選活動，她為站在台上的美國總統特朗普打氣。（AP）

希克斯被形容是特朗普的忠實擁躉。她在2016年美國大選期間加入特朗普團隊，成為他的專屬新聞秘書，並在2017年1月、特朗普就任後，成為白宮戰略通訊總監，同年轉任為白宮通訊總監。回望特朗普自宣布競選總統以來，他委任的幾位通訊總監之中，希克斯已是在職最長的一位，達196天，是所有成員中資歷最深的。

希克斯2018年3月辭職離開白宮，並在同年10月成為21世紀霍士公司（21st Century Fox）的執行副主席及首席通訊總監。她2020年2月又再回到白宮，擔任總統顧問。

希克斯：2018年2月，希克斯成為「通俄門」事件的調查對象之一，被懷疑一度向外界發布錯誤訊息。她在作供時承認曾為特朗普說一些無傷大雅的「白色謊言」。作供次日，希克斯宣布辭職。（Getty）

模特兒出身

希克斯與特朗普關係密切，希克斯過去曾擔任模特兒及電視節目主持，但不久決定轉職，在實力雄厚的公關公司Hiltzik Strategies接受培訓。成為秘書後的她走進了伊萬卡的奢侈品牌公司任職，協助伊萬卡推銷及發展品牌。不久她被調往任職特朗普的房地產品牌工作。2014年當時她只有25歲。

希克斯的人生轉捩點在翌年的1月出現，特朗普把她召到辦公室，告訴希克斯他有意參加來年大選，並希望委任她成為自己的新聞秘書，希克斯自始踏上政途。

美國總統特朗普10月1日晚上證實，他的高級顧問希克斯在新冠病毒檢測中呈性陽性反應。（Getty）

成為總統心腹

相比其他包括民主黨候選人希拉里旗下的新聞秘書，希克斯履歷尚淺，經驗不多，但希克斯因特朗普的提拔成為他的支持者。而事實亦證明特朗普的眼光沒錯，希克斯不僅有能力應對特朗普善變的個性，亦能充份對外詮釋特朗普的意向。

她在特朗普勝出大選後擔任白宮通訊總監，成為繼伊萬卡後第二位可以與特朗普「形影不離」的人，跟他一起搭乘私人飛機，住進特朗普名下的公寓，外界形容她不只是一名新聞官，更是特朗普的私人公關。

伊萬卡曾說過她父親需要別人贏得他的信任，而希克斯做到了，她與特朗普之間的互信是不容置疑的。

美國總統特朗普2020年10月1日晚證實他的高級助理希克斯確診新冠肺炎。圖為她9月30日在安德魯斯空軍基地，自海軍一號直升機下來，前往陪同特朗普乘總統專機，飛往俄亥俄州參加第一場總統候選人辯論。（AP）

▼特朗普10月2日公布其高級顧問希克斯確診，想看更多她的照片，請點擊放大觀看：

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貴為特朗普心腹的希克斯卻在2018年突然宣布離開白宮，外界猜測離職原因與通俄門或緋聞有關。

辭職可能理由一：通俄門

希克斯理所當然成為特朗普涉嫌通俄的調查對象，她被懷疑一度向外界發布錯誤訊息，或涉妨礙司法公正。希克斯就通俄事件前往國會作證，在前後9小時的作供中她承認曾為特朗普說一些無傷大雅的「白色謊言」，但強調未曾就通俄調查中撒謊。

她的發言被認為或許是需要離開白宮的理由，但白宮發言人強調希克斯的辭職與國會證詞無關，在希克斯及特朗普今天的聲明中亦找不到相關的蛛絲馬跡。

美國總統顧問希克斯曾擔任小說《The It Girl》的封面模特兒，過去她亦曾擔任一個高爾夫球的節目主持，但很快她就決定轉職。（Amazon網站圖片）

辭職可能理由二：捲入緋聞

另一個可能原因是希克斯與另一名剛辭職不久，白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）有關。波特與希克斯兩人正在交往的消息在2月初時被傳媒報道，但就在不久後波特兩名前妻突然出來指控曾遭受波特家暴，引爆炸彈。波特雖矢口否認，但亦主動提出請辭。

希克斯即時成為傳媒追訪對象，但實際希克斯自從轉任秘書後一直不願意主動站在鎂光燈前，她在Twitter等社交網絡上毫不活躍、甚少參加電視談話節目、甚少接受報章訪問。熟識她的白宮同事透露希克斯非常討厭她的私人生活成為新聞材料，並稱這事件一度讓她「身心疲累」。