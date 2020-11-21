【英國王室】同老豆一樣？威廉王子被揭　超在意哈里梅根紅過自己

讓英國王室深感刺眼的Netflix的影集《王冠》第4季，揭開查理斯王子和戴安娜婚後，面對妻子的人氣與媒體版面遠比自己多，大為嫉妒、不悅，也為彼此婚姻埋下了破裂的種子。在查理斯與戴安娜離異後的20多年，情況奇妙的重演，這一回，變成穩坐英國未來國王寶座的查理斯長子威廉，超在意弟弟哈里和弟媳梅根成為媒體關注焦點，競爭心態造成兄弟心結，將哈里與梅根逼得離開英國。

英國不少王室專書作者，都有自己對王室的一套觀察，羅伯喬布森透露，外界常以為威廉並不在意搶攻媒體版面或人氣這回事，也常營造出這種印象，然而他完全不是這樣，他不僅競爭性非常強，還相當在乎自己在王室成員內的人氣高低，哈里與梅根過去就曾一再被要求要「退居次席」，不應該鋒頭過剩，媒體的焦點只可以在「未來國王」威廉身上。

譬如哈里剛對外公開與梅根交往、論及婚嫁，外界對梅根的好奇達到最高點，哈里和她時常攻上媒體版面，某回威廉執行王室勤務，就故意展現自己的新造型，隔天的報紙上，哈里就不是唯一亮相的英國王子，威廉如願也搶到曝光。由於梅根讓哈里更懂得勇於展現自我，不再像以往只安於做威廉身旁幼稚、容易出狀況的弟弟，威廉開始注意到哈里的鋒芒，感到非常顧忌，對於哈里和梅根的較勁與壓制手段也更加強烈。

▼想觀看《王冠》第四季更多劇照，請點擊以下圖輯：

+ 8 + 8 + 8

【相關圖輯】王冠｜盤點10個超奇怪英國王室禁忌 原來連大富翁都唔可以玩？

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀

黑人男子在家樂福超市遭警衛打死 引發巴西人抗議

美參議員致函譚德塞挺台 批WHO對北京卑躬屈膝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】