飛機「黑盒」非黑色　茫茫大海如何打撈以拆解空難成因

每當發生空難，總會聽到要找尋「黑盒」以調查事故原因，究竟「黑盒」運作是如何？又如何尋找「黑盒」？運輸及物流局轄下的民航意外調查機構（AAIA），與消防處舉行聯合搜索演練，讓大眾一窺「黑盒」的秘密。



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飛機「黑盒」內的資訊是還原事故真相的關鍵。基於飛機航線大多經過海洋上方，要茫茫大海尋回失落的「黑盒」，猶如大海撈針。模擬搜尋演練在西貢牛尾洲對出海域進行，民航意外調查機構（AAIA）副總意外及安全調查員蕭錦新指，模擬在此水域發現有黑盒訊號，他們會與消防處人員在發現水域內放置水底定向器以接收最大的訊號。

黑盒前端有定位信標 接觸到水即會發出信號

飛機黑盒前端有一個簡稱ULB的定位信標，一旦發生意外，飛機跌入水中，當定位信標接觸到水，內裡的電路板便會啟動，即時發出37.kHZ的信號（超音波脈衝信號），持續約30天。

調查人員會伏在船上利用海底定向器偵測不同方位，透過配戴的耳筒去聆聽「啲啲、啲啲」聲的信號，聽聲辨位哪裡的信號最強，之後會記錄相關位置經緯度，再以飛行紀錄器調查三角測量系統計算出三角定位，通常點數越多，準繩度也越高。蕭指，他們還要多找幾個點，把搜索範圍縮細。

之後，便由消防處派出人員到可能的海域進行搜索，以水底遙控機械人掃描海底以進一步收窄搜索範圍，之後便是潛水員出動的時機，進行人工搜索。潛水員的裝備包括一個300巴、7公升水容量的氣樽，讓潛水員可以在水下10米深的環境，大約工作45分鐘。

演練當日的水下能見度只有約2米，消防處高級消防隊長蔡朗庭指，強勁的水流和漆黑一片的環境，會令潛水員在水下工作困難重重，儘管有工具協助潛水員在水底下工作，但也有很多限制。當潛水員找到黑盒，會發出水面標誌浮標，但打撈上水前仍會與民航處AAIA溝通如何拍攝現場環境和證物，以作日後調查之用。

當確定有用的證據得以保存後，潛水員才會把黑盒打撈上水面，打撈上水後，黑盒會立即放進特定保存箱，送回民航意外調查機構（AAIA）的實驗室作特別處理和讀取數據。