71歲男子更換心瓣手術後48小時內離世　家屬質疑主診醫生疏忽處理

市民陳太本月初向工聯會立法會議員鄧家彪求助，懷疑其71歲的丈夫陳先生離世是由於主診醫生疏忽處理所致。上月去世的陳先生曾在聖保祿醫院進行更換心瓣手術，手術後48小時內在醫院去世。



家屬曾與院方會面，而院方指需要4星期時間諮詢法律意見及進行調查。現時，家屬已經按醫務委員會及衞生署機制作出投訴，案件已經交由死因庭跟進。鄧家彪期望院方盡快完成調查，已經去信聖保祿醫院要求14日內與家屬會面。



《香港01》已經就事件向聖保祿醫院查詢。



死者兒子：醫生事前無提及手術有致命風險

死者兒子陳先生稱，手術前心臟科醫生曾指手術成功率達95%，並無提及致命風險，最終死者陳先生在手術後48小時內去世，形容是晴天霹靂，認為做法不妥當。

死者兒子：父親手術後有劇痛 惟醫生三次表示屬正常情況

他舉例指，父親於4月17日早上8時半進行更換心瓣手術，惟醫生曾表示出現「小枝節」，包括送心瓣的步驟由原定的右腳大動脈轉為左腳大動脈，以及手術期間左腳大動脈血管流血不止等。他續稱，手術後父親曾對醫護人員表示右腹下劇痛，惟醫生檢查3次均表示屬於正常狀況。

死者兒子：CT scan延誤約45分鐘

死者兒子陳先生續稱，4月18日晚上9時50分，死者女兒陳小姐收到醫院電話指陳先生情況危急，而醫院表示死者需要進行電腦斷層掃描檢查（CT scan），陳小姐同意。惟家屬到場後發現仍未啟動檢查程序，前後延誤約45分鐘，而晚上11時45分血管科醫生才到場，開始進行急救。

死者兒子：7枝強心針搶救無效

及後到19日的凌晨12時15分，死者兒子陳先生稱，當時才從醫生口中得知父親右腹下有「止血塞」疑似鬆脫，令死者陳先生內部出血及有痛處。直到凌晨1時許，死者陳先生流血不止，及後醫生使用7枝強心針搶救，惟死者在同日早上6時24分去世。

鄧家彪接到求助個案，陳先生進行更換心瓣手術後48小時內離世，家屬認為主診醫生涉及疏忽。（夏家朗攝）

鄧家彪表示，院方應該深入調查，要求院方在14日內與他及死者家屬會面，促院方就6點疑問作出解答：

1. 換心瓣手術過程中出現的「小枝節」，由右腳大動脈處施行手術改為左腳大動脈處施手術，事前是否做好詳細的檢查，確定陳先生適合由左腳大動脈動刀？

2. 術前表示陳先生需在ICU觀察兩天，為何在不足48小時就換到普通病房？是誰作出的決定？是基於甚麼理據作出的決定？

3. 陳先生持續感到劇痛及腫脹且隨時間並無任何改善，又多次向醫護人員求助，為何院方在明知該處有傷口的情況下，不採取進一步的檢查包括CT Scan，亦無任何舒緩或治療方案，決定是否過於草率？

4. 為何醫院在4月18日晚上9時50分收到女兒指示啟動CT Scan檢查，仍要延誤近45分鐘始進行檢查？又為何血管科醫生要等到11時45分始到達，進一步查找準確的出血位置？

5. 醫生所指在陳先生體內安裝的「酒塞」醫療器械，事前有否評估過其脫落風險？以及是否與陳先生轉到普通病房後，未有給予特別的醫療指示，包括但不限於特別照顧、不得落床等而導致？

6. 心臟科醫生多次未能向家屬準確交代陳先生心臟停頓時長，由幾分鐘、三至四分鐘，再到八分鐘，是否存在刻意隱瞞？以致家屬無奈同意對陳先生施用大量強心針及心外壓等進行搶救，令陳先生遭受不必要的痛苦。

聖保祿醫院。(資料圖片)

根據家屬及鄧家彪提供的事件時間線：



28/03/2024

陳太陪同陳先生到聖保祿醫院進行電腦斷層掃描檢查以判斷陳先生是否適合進行更換心瓣手術。

29/3/2024

心臟科醫生通知陳先生已安排4月17日08:30am做手術。

16/04/2024

手術前醫生向陳先生及家人講述更換心瓣手術成功率有 95%以上，但未有提及手術有致命風險。

17/04/2024

08:30am 醫生開始為陳先生做手術。

01:00pm 陳先生完成手術後被安排到深切治療部病房留醫。醫生向家屬表示，手術過程中出現了「小枝節」，包括送心瓣的步驟由右腳大動脈轉為左腳大動脈，以及需要緊急使用導管支撐手術封鎖左腳大動脈中兩條血管作止血之用。

18/04/2024

01:30pm 陳先生被轉至普通病房，當時陳先生因腹部右下方劇痛向醫護人員求助，醫護人員亦發現該處明顯腫脹，醫生僅用手檢查後指是正常術後情況。

03:30pm 醫生再次用手檢查後回覆指屬正常情況。

04:30pm 醫生第三次用手檢查後回覆指屬正常情況。

08:00pm 陳先生腹部右下方不僅劇痛更進一步腫脹，情況逐漸惡化。

09:50pm 女兒陳小姐得悉陳先生情況危急便立即同意進行電腦斷層掃描檢查，然而前後延誤近四十五分鐘才進行檢查。

11:45pm 血管科醫生到場，透過儀器找到準確出血位置，大量醫護人員為陳先生進行急救止血。

19/04/2024

00:15am 醫生向家屬表示陳先生心臟曾出現停頓。

01:00am 因陳先生體內仍然流血不止，家屬答應醫生所建議於出血位置做多一個導管支撐手術，及後醫院稱手術成功。

05:15am 再次通知家屬，情況未如理想，後用多支強心針及心外壓等方式搶救。

06:24am 陳先生離世。