85%立法會議員滿意薪津安排　但建議廢除「雙料」議員減薪規定

立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會下周召開會議，根據2024年1月調查，逾85%議員對薪津安排，即酬金、醫療津貼、任滿酬金無意見。不過，根據去年7月的問卷，議員大多數贊成廢除兼任行會成員的立法會議員等「雙料議員」每月酬金需減去三分一的規定，及採用加權指數取代丙類消費物價指數作為每年調整議員辦事處營運開支償款額的基礎。



行會非官守成員月薪約8.5萬元，立法會議員月薪則是10.7萬元，但雙料議員立法會議員酬金過去要減三分一，減至7.1萬元，若今次成功爭取，雙料議員月薪可達近20萬元。如上述建議獲得內務委員會支持，將提交政府供獨立委員會考慮，如獲得政府接納，將在第八屆立法會生效。



立法會議員普遍滿意薪津安排（馮子健攝）

加權指數的組成為70%佔比的職員開支、10%佔比的辦公地方開支及20%佔比的其他工作開支。3個組成部分的調整因素分別為：中層及低層薪金級別公務員的薪酬調整幅度；丙級寫字樓租金指數；及綜合消費物價指數。

議員們雖普遍對薪津感滿意，但考慮去年7月問卷調查時的議員意見，有79位議員回應，62人同意廢除「雙料議員」要減薪的規定。現時立法會議員當中，有8人屬雙料議員，包括行會召集人葉劉淑儀、林健鋒、張宇人、廖長江、劉業強、陳健波、吳秋北和陳克勤。而行會召集人的酬金又會高於其他行會成員，達逾13萬元。

根據由1991年10月1日起生效的現行機制，兼任行政會議成員的立法會議員收取行政會議成員的全數酬金和立法會議員每月酬金的三分之二，理由是行政會議和立法會事務均主要涵蓋政府的重要政策、法案和附屬法例，兩種議席之間或多或少互有協同關係。