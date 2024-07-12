方力申炮轟泳總｜楊潤雄首回應：認同不應因制度窒礙運動員發展

文化體育及旅遊局局長楊潤雄首度回應前香港泳手方力申炮轟泳總制度不公一事，表明認同不應因制度窒礙運動員發展。至於政府需否擔起更主導角色，去改善本港體壇生態，他稱仍在跟港協暨奧委會中，適時會公布。



楊潤雄表明不應因制度窒礙運動員發展（梁鵬威攝）

游泳港隊前代表方力申開辦的泳會，因所屬級別不符資格參加泳總錦標賽，旗下一名成績達標的學生被拒諸門外，引發方力申與泳總隔空駁火，輿論也幾乎一面倒支持方力申的論點，事件也引起新民黨立法會議員何敬康關注，先後去信泳總、文化體育及旅遊局跟進，並定於下周三（17日）與方力申及泳總舉行三方會面。

游水撞冰山

方力申炮轟泳總事件引發全城關注（資料圖片）

《香港01》昨日（11日）報道，過去十年泳總屬會名單，最高級別的73間「正式屬會」只有2015年一次向上流動，兩成更疑屬無任何活動的「殭屍會」。泳總會長王敏超今日受訪時也承認現時確有「殭屍會」。而被質疑過去未有整頓泳會名單，王則稱因為「暫時so far無人提出嚟」，故在無大影響下未有處理。

劉震表明政府十分關注方力申炮轟泳總制度不公一事（資料圖片）

泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

事件曝光後，署理文化體育及旅遊局局長劉震已表明，政府十分關注事件，要求港協暨奧委會向泳總了解再作滙報。而楊潤雄當時正身在四川商討中央送贈香港一對大熊貓的安排，他今日接受《無綫新聞》訪問時，首度回應件，表示認同不應因制度窒礙運動員發展。

他指，推動體育是希望有才能的運動員有機會多些培訓，及多些機會代表香港出賽。當然在任何的體育總會或港協暨奧委會，都需要有一些制度去作管理，或是一些資源上的分配，但無論如何這些制度都不應成為窒礙運動員的訓練或參賽。

港協暨奧委會日前舉行「巴黎奧運主題裝置」揭幕儀式。（廖雁雄攝）

審計報告早在2020年已點名批評港協暨奧委會，在遴選運動員上透明度不足，管治及財政亦有問題。港協同年組成獨立委員會檢討，原應去年完成相關管治手冊，至今仍未公布。被問及政府需否擔起更主導角色，改善本港體壇生態時，楊潤雄稱，仍在跟港協討論當中的建議，會適時公布。

楊潤雄稱，希望做完這些改善後，體育總會的運作會更完善。他強調尊重體育和政府有些少分開。體育的管治，交予港協暨奧委會去做；政府是較多在無論是財政上，或制度上的支援去做工夫。

楊潤雄今日下午出席立法會為巴黎奧運中國香港代表團打氣活動後，未有再回應事件。