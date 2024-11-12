李家超今晚赴秘魯出席APEC　據悉經西班牙轉機不「踏足」美國

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議周日（17日）在秘魯首都利馬召開，行政長官李家超今天（12日）出席行政會議前預告，今晚出發乘搭凌晨機赴秘魯參與APEC，希望向國際推廣香港獨特優勢。由於本港無直航機前往秘魯，一般旅客會在美國轉機。據了解，李家超會在西班牙馬德里轉機。



11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超赴秘魯出席APEC 冀推廣香港優勢

李家超會見傳媒時主動宣布，今晚會啟程去秘魯出席APEC會議，屬上任以來首次出訪南美洲。他形容南美洲發展空間廣闊，期間會出席一系列活動，包括與其他經濟體領導人舉行會議，推廣香港優勢及說好香港故事。今年會議聚焦討論貿易投資、可持續發展增長等，不少成員是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的成員，他會繼續香港爭取加入RCEP。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

被問到出席APEC會議的安排，李家超說會與東道主嘉賓有非正式對話，並參與主辦方的晚宴等活動，認為領導人之間的會面建基於相互尊重、平等原則，會爭取每一個推廣香港、推進合作交通的機會。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

與夏寶龍會面 李家超：港府作為當家人有治港主體責任

重提上周五（8日）到深圳出席「2024年香港工商界人士座談會」，期間港澳辦主任夏寶龍與29位工商界人士交流，形容座談會具特別意義，冀以實際行動推動香港發展，而夏寶龍總結時亦對工商界作出貢獻給予肯定。

他表示，夏寶龍講話有四個重點，第一，深入學習領會習近平給予香港寧波企業家回信精神，要主動識得應變求變。當前香港內外環境變化，有不少挑戰及機遇，工商業作為推動發展主力軍要挺身而出；第二，夏提出建設香港的「六個需要」有主導意義，包括倚港建港、需要融入國家發展大局。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

第三，要鞏固提升金融航運地位，加快創科發展，引述夏寶龍指要壯大香港三個港，積極舉辦國際交流活動；第四，夏寶龍提出「三個相信」，包括相信工商界發揮推動經濟發展主力軍，相信特區做好當家人穩妥推進改革，相信各界會當好同行者，立足各自領域、崗位。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超表示特區政府作為當家人有治理香港主體責任、責無旁貸，他指上任以來以習近平主席的四點希望作為藍圖，令香港國際金融中心地位提升，粉碎各種唱衰論。

他形容上月發表的《施政報告》是為商界「搭檯寫好劇本」，企業家不是旁觀者，而是貢獻者，要主動作為。他感謝夏寶龍為香港提出方向，特區會團結各界建設香港，工商界是推動經濟發展主力軍，社會各界要當好同行者，努力打拼，為孩子未來作出實際行動，並高興與會者表示會發揮力量，要讓愛國愛港情懷轉化為實際行動。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

回應唐英年「一意孤行」論 李家超：有一定取捨

被問到夏寶龍要求香港工商界有何實際行動，是否要工商界參與北部都會區和交椅洲人工島填海發展、加快旅遊業態升級方面會否設時間表，以及如何回應全國政協常委唐英年表示，如果只叫商界有實際行動，而政府一意孤行都是行不通的說法。

李家超表示，夏寶龍提出的建議涉及範疇多樣，例如北部都會區，推出較大片區土地供組織、企業參與投資，以更早、更自由推展北部都會的發展，政府也會承擔更少財政壓力。他指，投資者可按照實際參與不同項目。他認為，北都會有長遠發展，涉及15至20年，空間廣闊，每一個工商界人士都有很多參與空間。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

夏寶龍亦提出旅遊業態升級的建議，李家超稱，旅遊發展藍圖很快公佈，規劃範圍廣泛、深入、多元。政府「搭了台」都需要業界積極參與，加大旅遊生態圈、提升吸引力。他再一次鼓勵工商界積極參與，相信業界有能力。

李家超說，夏寶龍特別提及要學習習近平給寧波企業家的回信，每一位企業家都應該細心研究寧波先輩企業家的精神，要「心領神會」。他相信工商界人士會落實愛國愛港的精神，儘管有一定取捨，但相信會共同建立家園、作出貢獻。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

夏寶龍干預自由市場？李家超：企業家要考慮香港整體利益

被問到夏寶龍指導工商界的講話，是否干預自由市場。李家超表示，夏寶龍指出工商界要以港為家，反映夏寶龍關心香港，亦強調企業家要考慮香港這個家所有人的整體利益，企業家會有自己決定，但都會顯示自己愛香港這個家，大家都希望香港發展得更好，為市民帶來更多機遇。李家超指，夏寶龍指導業界如何用好優勢及把握機遇，要融入國家發展大局，國家不斷推出惠港政策。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

回應美方要求釋放黎智英 李家超：希望美港互相尊重

被問到特朗普當選美國總統，港府會否關閉香港經貿辦及如何看待要求釋放黎智英的言論。李家超指，香港重視與不同市場的合作，特區會擴大與不同市場包括東盟、中東、一帶一路國家，美國都有經濟利益，過去有2700億美元的貿易順差，是香港的貿易伙伴，亦有多家在港的美國企業。他續稱，希望美港互相尊重，會保護香港企業利益，亦表示香港重視法治。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：唔好用政治干擾特區司法、商貿往來

被問到特朗普再度入住白宮，如何看中美關係，尤其特朗普曾取消香港特殊地位，政府未來會有什麼應對方法？李家超表示，香港重視與任何地方的經貿關係，香港是全球最開放的經濟體之一，支持多邊貿易，重視傳統市場、開拓新興市場。希望與美國有正常的商貿、經濟、人文交流，也會不斷開拓一帶一路國家、中東等新興市場。

他重申香港與美國的貿易順差有2,700億，是美國最大的貿易來源，美國企業在港有龐大利益。李家超續指，香港再次被評為最自由經濟體，希望與美國推動互利共贏的貿易關係，但會保障香港的利益，說好香港故事。他表示，貿易對雙方有利，希望互相尊重；香港重視法治傳統和自由貿易，希望任何國家不要用政治干擾影響特區司法和正常商業互動，與商貿往來。

11月12日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

嚴厲追究九龍城法院企圖襲擊法官事件

被問及上星期九龍城裁判法院企圖襲擊法官的事件，應如何保證法官安全，有否安檢時間表。李家超表示，對於襲擊案件會嚴厲追究法律責任，確保法院安全，司法機構已經和警方對接好，詳細安排由警方與司法機構去做，任何確保審訊進行的措施，政府都會支持。政府譴責不合法的干擾司法程序的行為。