香港培青社fb疑貼假po　誣陳志全倡禁異性婚姻　慢必：或報警追究

FB專頁「香港培青社」日前上載一張相片，圖為人民力量立法會議員陳志全的facebook貼文，貼文中指同性戀婚是大勢所趨，一男一女婚姻已過時，稱「將來香港獨立，我慢必一定提議將同性婚姻定為合法，異性婚姻定為非法，一男一女的戀愛，婚姻都全部送進監獄，同性戀萬歲！」 翻查陳志全facebook，並無發現此貼文。陳志全今天早上在facebook澄清，他指有人以其專頁之名出「假Post」，批評「反同者」為了散播「恐同」言論，捏造荒謬、無稽之說，又指相片已在Whatsapp和Wechat群組中廣傳。陳志全接受查詢時表示，已向Facebook檢舉有關貼文和專頁，正徵詢法律意見是否報警，他指有關行為或干犯不誠實使用電腦。

陳志全在立法會提出的「促請政府研究制定同性伴侶制度」議員議案上月完成討論。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「香港培青社」的貼文附上一張「陳志全議員（慢必）專頁」的fb貼文截圖，指「陳志全」稱「異性婚姻是代表落後、封建、愚昧，將來香港獨立，我慢必一定提議將同性婚姻定為合法，異性婚姻定為非法，一男一女戀愛婚姻全部族進監獄，同性戀萬歲！」

翻查陳志全facebook，並無發現此貼文，而陳志全的專頁已獲facebook認證，貼文會有「藍剔」標示，與香港培青社貼出的截圖不同。陳志全今天早上亦在facebook澄清，指有人以其專頁之名出「假Post」，批評「反同者」為了散播「恐同」言論，捏造荒謬、無稽之說。

陳志全fb有「藍剔」 與截圖不同

陳志全又說，不少人信以為真，「以為中間智力的人也不會相信我會講出這樣的話，竟也有人信以為真。除了Facebook ，還在Whatsapp和Wechat群組中廣傳。」陳志全又指，有人在其專頁找不到這個「假Post」，就留言說：「死GAY刪Post可恥」。

陳志全接受查詢時表示，已向Facebook檢舉有關貼文和專頁，正徵詢法律意見是否報警，他指有關行為或干犯不誠實使用電腦。

《香港01》正就事件向facebook和香港培青社查詢。

本土派行山失蹤後身亡 培青社曾稱「抵x死」

培青社言論一向惹爭議。2016年1月，39歲本土社運人士蔡維益行山時失蹤，其後證實不幸死亡，培青社其後在Facebook上載蔡的遺照，稱「教識本土派三個字：抵x死。」其後有網民發現，培青社主席為培僑中學一名通識科教師。

「香港培青社」的貼文附上一張「陳志全議員（慢必）專頁」的fb貼文截圖。（facebook圖片）

大律師：未必涉誹謗 但涉欺詐

大律師陸偉雄指，若有人冒充他人發表言論，有關行為或涉及行騙，有可能干犯第210章《盜竊罪條例》中欺詐罪，最高可處監禁14年。至於是否涉及不誠實取用電腦罪，陸偉雄指要視乎犯罪意圖。陸偉雄又指，有關行為不涉及誹謗罪，他解釋：「呢個行為係屈緊其他人或冒充其他人發表言論，唔係吹衰他（被冒充者）」，不能獲民事誹謗追究冒充者。

陳志全早上在facebook澄清，他指有人以其專頁之名出「假Post」。（陳志全facebook）