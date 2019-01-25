男區議員都爭取5天侍產假　月入3萬的民意代表有乜假期福利？

新民黨立法會議員容海恩弄瓦之喜，但仍未爭取到14周產假及授權票，反而區議員懷孕卻有機會獲酌情處理其無奈缺席會議的困境。 九龍城區議員梁婉婷及左匯雄早前分別榮升媽媽、爸爸級議員，其同僚經民聯梁美芬入紙動議修規，建議懷孕女議員可獲豁免因分娩而缺席會議的時限，由10周增至14周，在這14周內不計為缺席；而伴侶有孕的男議員則可獲「侍產假」5天，毋須擔心增加缺席率。 究竟現在區議員可享有甚麼假期福利？

觀塘區議員顏汶羽表示，男士應否享有5天「侍產假」，視乎不同區議會需要，例如部分區議會會期較頻密，有此需要未嘗不可，但未必個個區議會都適用。

原來，根據區議會《會議常規》，區議員是沒有所謂產假或侍產假的。這是因為議員是民意代表，不應與一般的受薪工作相提並論，所以並沒有產假或侍產假待遇。

女區議員若懷孕生子，豈非變成「曠工」？這又未必。雖然沒有法定產假，但區議會《會議常規》列明，議員因身體不適或「懷孕 /產子/產後需要調理身體」而申請缺席區議會會議，只要在呈交通知書後兩個淨工作日內呈交醫生證明書，同時獲區議會表決同意該議員缺席，該次缺席便不視作缺席，不會影響出席率。

相反，若議員連續4個月沒有出席區議會會議，而又沒有在限期完結前取得區議會同意，問題可大可小，因根據常規，該議員會自動喪失議員資格。

所以，區議員名義上不享有任何假期（包括有薪假期和公眾假期等），但實際上可隨時「放假」，問題是工作表現需無時無刻面對公眾監察，亦受到議會約束，出席率便是指標之一。

現時，南區區議會已通過修例，懷孕女議員可獲豁免因分娩而缺席會議出席率的時限，例如該區區議員陳家珮因懷孕而獲豁免計算出席率，時限由10周增至14周，而其他區議會則未有修例，故梁美芬今次提出動議。有趣的是，梁美芬連男性區議員也顧及，動議設5天「侍產假」，男區議員可有5天豁免計算出席率，專心留家照顧太太。動議昨日在九龍城區議會獲全票通過。這是首個為男議員設侍產假制度的區議會。

其他區議會又怎看這個問題呢？觀塘區議員顏汶羽表示，男士應否享有5天「侍產假」，視乎不同區議會需要，例如部分區議會會期較頻密，有此需要未嘗不可，但未必個個區議會都適用。