【元宵節】從政拍拖難？公民黨「男神」帶女友擺街站：我不浪漫

公民黨鄭達鴻四年前以新血之姿，首度於北角參選區議員，代表泛民在「紅區」取得零的突破成功插旗。比起政績，外型優勢更容易被見到，有粉絲在討論區「好想做佢個助理」。 壞消息是，男神雖然未婚但已名草有主。向來對私生活相當低調的鄭達鴻有位拍拖多年的女友。他自言不是浪漫之人，平時不會慶祝節日。「不太有時間拍拖，至多等收工一起看電影。」做地區工作時間不穩定，遇上忙碌日子甚至要帶女朋友一起落區擺街站。看來「男神」背後的女人，一點不易做。

鄭達鴻的辦事處玻璃窗貼上「米」字防風膠紙。他指是「山竹」襲港期間貼上，過後卻發現撕不下。（歐嘉樂攝）

甫踏入鄭達鴻位於18樓的辦事處，一眼留意到的是貼在大玻璃窗上的「米」字防風膠紙，與二月的季節顯得格格不入。鄭達鴻苦笑指是山竹襲港期間的「傑作」，過後卻發現撕不掉，他為此相當苦惱：「辦事處是租的，無論如何都要想法子除掉膠紙。」辦事處只有他和助理二人，忙起上來就拖了大半年都未得空處理。

不習慣被叫「男神」

一提到「男神」稱號，鄭達鴻顯得略為尷尬，表示對這個稱呼不習慣，「成就很高的人才算男神，我這種哪算男神。」那麼誰才算是男神? 「我黨有很多靚仔。」鄭達鴻大讚楊岳橋和譚文豪都不錯，言畢又忙補上一句，「唉呀我唔敢點評。」

攻城容易守城難，成為北角9個區議議席中唯一一名泛民議員，鄭達鴻難免有點單打獨鬥的感覺。但他認為這區不算「太紅」，仍堅信努力必有回響。27歲起在地區和街坊打了四年交道，鄭習得不少主婦技能，最拿手是鎅水仙頭和包糭，「好多工序㗎，你以為！」

鄭達鴻雖有「男神」稱號，但訪問當日，街上向他打招呼的街坊清一色是男士。（歐嘉樂攝）

最忙四天沒回家

公民黨成員幾乎個個律師出身，本科讀社會政策及行政學的鄭達鴻，兩年前開始在城大攻讀法律博士，他坦言相當吃力，「有一份很忙的工作，再去讀書真的很困難，尤其讀JD(法律博士)又特別辛苦。他回憶這兩年地獄生活，白天開區議會，下課後繼續處理區務，經常以辦事處為家，「最久試過四天沒有回家，洗漱都在這裏。」

女友多年後被成功「調教」

工作忙起來到有家歸不得，更枉論兼顧其他。鄭達鴻直言自言毫不浪漫，頭兩年熱戀期還有送花，但近五、六年都一切從簡。「情人節可能會一起吃飯吧。」他說起初女朋友有微言，但多年相處下來已經被他「調教」成功，「有時情人節去花墟看盆栽也可以。」

女朋友不止善解人意，對他的事業也全力支持，「四年前我未有班底，我的女朋友就是最強後盾，會幫我想設計。」他頓一頓後，又再開口：「我和她可以一起這麼久，我想是因為她可以很有耐性去傾聽我在工作上的開心和不開心，這個真的十分好。」