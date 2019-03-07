葉德嫻宣傳片熱爆　屈穎妍諷「師奶執法」　借機提辱警罪立法

運輸署早前邀請藝人葉德嫻拍攝宣傳片，她在片中寸盡12位無禮乘客，教育市民乘坐巴士、港鐵應有的禮儀。片段在網上熱爆，不過惹來部分「藍絲」攻擊，稱葉德嫻曾支持「佔中」和香港眾志羅冠聰參選立法會。 「梁粉」屈穎妍亦加入戰圈，她以《師奶執法》為題撰文，指葉德嫻以「無人授權的師奶」的形象在交通工具「執法」，網民拍手叫好，惟一班有法律賦予權力為社會執法的警察，卻寸步難行兼被諸多挑剔，甚至換來粗言，反問：「這是什麼道理？這是什麼標準？」暗示應盡快為辱警罪立法。

屈穎妍稱「佔中」至今五年，香港警察也被辱罵五年了，「什麼時候，我們的執法者可以挺起胸膛，不再卑躬屈膝執行社會法紀？」（資料圖片/吳鍾坤攝）

屈穎妍昨天在專欄提到，短片成為網上熱話，當中評語有正面也有反面，她提到有人因葉德嫻撐「佔中」黃絲背景，留言斥責運輸署，「為什麼找一個撐「佔中」的人來宣揚社會道德？為什麼找支持堵路的人來做運輸署代言人？」

屈穎妍稱片段令他想起警察的待遇，指近年不斷看到「刁民辱警」畫面，形容「看到厭，看到悶，看到沒感覺了」，質疑葉德嫻和警察作出同樣提醒或勸阻的行為之時，為何待遇有所不同，「執法者提醒你的車違泊，其實跟葉德嫻說你幹嘛一人霸兩個位一樣，是要告訴你，你過了界，你犯了規。但為什麼葉德嫻這樣說會有掌聲，執法者這樣說卻換來粗言？」

她續指葉德嫻以「無人授權的師奶」的形象在交通工具「執法」，網民拍手叫好，惟一班有法律賦予權力為社會執法的警察，卻寸步難行兼被諸多挑剔，甚至換來粗言，反問：「這是什麼道理？這是什麼標準？」

她又提到，警察員佐級協會主席林志偉日前重提有關辱警罪立法的議題，她稱「佔中」至今五年，香港警察也被辱罵五年了，「什麼時候，我們的執法者可以挺起胸膛，不再卑躬屈膝執行社會法紀？」

運輸署早前邀請藝人葉德嫻拍攝宣傳片，獲網上激讚。（網上圖片）

曾為羅冠聰參選站台

《香港01》早前報道，葉德嫻今次是應運輸署邀請拍攝，運輸署發言人回覆指，短片希望能做到容易引起共鳴的效果，故在選角上，冀找具份量且獲得社會認同的人士，加上知悉葉德嫻平時坐開巴士、港鐵，是「星級用家」，故邀請葉德嫻擔任短片主角；短片拍攝三天，葉德嫻分文不收。

葉德嫻近年勇於就社會議題發聲，她在2014年9月聲援「佔中」，與一群藝人合唱「撐起雨傘」。2016年8月，他為參選立法會選舉的香港眾志羅冠聰站台，最終羅冠聰成功當選。