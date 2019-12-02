【人權法案】葉劉批社會只「八卦」制裁名單　眼光短淺發洩私怨　

美國總統特朗普日前簽署《香港人權與民主法案》，法案正式生效，當中要求總統制定制裁名單，對侵蝕香港自治和法治的人士實施拒絕入境、凍結在美資產等不同形式制裁。 多次被美國共和黨成員俞懷松（Solomon Yue）點名納入制裁名單的新民黨主席葉劉淑儀表示，香港政界及傳媒忽視《人權法案》中有條文可能會阻礙粵港澳大灣區發展，特別是限制中國透過香港將高新科技技術轉往大灣區，這對香港創科發展傷害更大。她批評大部分人以「八卦」的心態，只關注制裁名單「發洩私怨」，「非常之可惜，眼光咁狹窄、短淺。」

葉劉指《人權法案》可能會阻礙粵港澳大灣區發展。（資料圖片）

陳振英倡增加博彩稅

立法會早上召開財經事務委員會，財政司司長陳茂波回應葉太時表示，《人權法案》對香港的創新科技以及大灣區發展的影響是要害點，指葉太「睇得非常之對」，但他拒絕進一步評論法案的影響，指本周五在立法會將召開聯合委員會，屆時可深入討論。



另外，金融界議員陳振英在立法會詢問政府，面對國際多個國家對香港發出旅遊警示，影響香港經濟，有何解決對策。陳茂波指，過去數月的示威遊行演變成暴力衝擊，是導致國際社會對港發旅遊警示的重要原因。如果海外取消旅遊警示，要先回復社會秩序。

被問到會否考慮開徵間接稅或增加博彩稅，陳茂波表示，香港稅基狹窄是長久問題，也是長遠要處理的議題，社會上有不同意見，時機很重要。他指現時博彩稅的稅率不低，一旦調高，政府要考量會否導致更多外圍非法博彩活動。

陳茂波。（資料圖片）

積極研究分期交稅

經民聯主席盧偉國提倡容許個人或企業延遲交稅半年，或以分期方式繳交，又關注政府是否考慮減差餉及補貼住戶電費，陳茂波表示政府會積極研究以上措施。

資訊科技界立法會議員莫乃光在會上質疑，中央干預香港法治、收窄資訊自由，動搖外國對香港作為國際金融中心的信心。陳茂波表明不同意，指有關指控毫無根據和錯誤，指雖然海外評級機構和政府關注香港情況, 但他們所掌握的資訊難免受媒體的偏頗報導所影響，港府需要向國際社會釐清本地實況。