立法會發表年報　梁君彥：對反修例風波事態發展深感難過

立法會今日（24日）發表2018/19年度的年報，立法會主席梁君彥表示，立法會在上年度會期，經歷了不平凡也毫不平靜的一年，他懷着沉重的心情匯報立法會在這一年度的工作。 梁君彥說，作為立法會主席，他對反修例風波的事態發展深感難過，指出整個夏天社會上衝突不斷，暴力升級，不但嚴重擾亂市民的日常生活，而且損害民生和香港整體經濟。

立法會今日（24日）發表2018/19年度的年報，主席梁君彥表示，立法會在上年度會期，經歷了不平凡也毫不平靜的一年。（資料圖片）

梁君彥在年報中的主席序言部分，詳細敘述7月前在立法會發生的事件始末。他表示，政府於2019年4月3日向立法會提出備受爭議的《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》（‍《逃犯條例草案》‍），啟動了立法程序，據稱，修例的目的是要處理一宗於2018年年初在台灣發生，涉案疑犯為一名香港居民的殺人案件。

《逃犯條例草案》委員會未能選出主席 立法會史上首次

在《逃犯條例草案》二讀辯論中止待續後，立法會根據《議事規則》成立法案委員會，審議該條例草案。但遺憾的是，由於遭到部分反對該條例草案的議員嚴重干擾，《逃犯條例草案》委員會在4月及5月舉行4次會議後，仍未能選出主席，是立法會有史以來首次出現的情況。

梁君彥指，在內務委員會作出撤銷成立該法案委員會的決定後，保安局局長發出函件，建議在6‍月12‍日的立法會會議上恢復《逃犯條例草案》的二讀辯論。因此，他把《逃犯條例草案》列入當日的會議議程，亦編排了兩次合共約 61‍小‍時的立法會會議，處理有關程序。在6‍月9‍日，大批市民上街反對《逃犯條例草案》。

大樓7‍月1‍日被示威者闖入和破壞

梁君彥說，6‍月12‍日早上，數以萬計的示威者在立法會綜合大樓附近聚集，許多議員包括他本人，都無法前往大樓出席會議，示威者與警方爆發激烈衝突。在考慮到情況對大樓使用者構成嚴重的保安風險，他決定當日會議不會如期舉行。其後，行政長官於6月15日宣布暫緩《逃犯條例草案》的修例工作。然而，市民的不滿未有減退，在7‍月1‍日，立法會大樓被示威者闖入和破壞，導致玻璃幕牆、會議設施及消防和保安系統嚴重損毀。

梁君彥表示，在事件發生後，原定於7月舉行的所有會議及活動須予取消，共有3‍項修訂法案、兩‍項政府決議案及10‍項議員議案，須延擱至下年度會期處理。

行政立法關係非常緊張 盼望社會迅速恢復平靜

梁君彥最後說，和諧互動的行政立法關係是維持香港有效管治的關鍵，但可惜在本年度立法會會期，行政立法關係仍然非常緊張，隨着政府於去年10月23日的立法會會議上撤回《逃犯條例草案》，他盼望社會可以迅速恢復平靜，市民能以和平、理性和合法的方式表達意見，而為了香港的最大利益，梁君彥促請不同政治光譜的議員攜手努力，共同化解社會分歧，重建公眾與政府之間的互信。