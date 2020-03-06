【武漢肺炎】民主黨斥政府無視婦女需要　促向未成年港人派一萬　

兩日後就是國際三八婦女節，民主黨今日（6日）到政府總部外請願，要求政府正視武漢肺炎下本港基層婦女的困難，並向基層婦女提供政策支援。 民主黨黃大仙區議員莫嘉嫻表示，政府於本年度財政預算案中提出全民派一萬，但只是成年人才合資格。她認為疫情下基層家庭未有減少開支，依然要付膳食、學費及車費等，加上基層婦女現時面對失業及開工不足等問題，故此要求全民派一萬元的措施擴闊到18歲以下的居民，協助有未成年子女的基層家庭。

黃碧雲要求政府「加碼」，協助基層婦女，如向因疫情而需要照顧家中老弱、病患及小童的基層家庭照顧者發放5000元現金津貼。(高仲明攝)

民主黨立法會議員黃碧雲稱，本港基層女性因經濟力量薄弱而經常受到不平等對待，而在武漢肺炎疫情下，基層婦女亦面對減薪、裁員等威脅，許多婦女因學校停課或長者日間中心停運而需要留家工作照顧小童和長者。她批評三百億抗疫基金及財政預算案沒有性別預算、缺乏性別視野，又未有考慮運用金錢推動性別平權，以及沒有照顧基層女性需要。

黃碧雲要求政府「加碼」協助基層婦女，如向因疫情而需要照顧家中老弱、病患及小童的基層家庭照顧者發放5000元現金津貼。

民主黨深水埗區議員鄒穎恆亦表示，本港基層婦女因要照顧家庭成員，無法釋放勞動力，故要求政府將「社區保母」正規化，及撥款資助聘用「社區保母」，協助基層婦女就業及減輕經濟壓力。

另外，黃碧雲稱今年度國際三八婦女節的主題是『each for equal』，即每人都能爭取性別平等。她指香港雖然有女特首，但女性在政治、經濟等層面的地位依然未與男性平等。她希望性別平權運動不應只有女性參與，男性都可以參與推動平權社會，並希望能夠突破性別角色定型，每人都能夠按自己潛能發揮。