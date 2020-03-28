新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）持續擴散，特首林鄭月娥昨日（27日）宣布，禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集，明日（29日）零時生效，有效期為14日。下周六就是清明節，不少市民都準備好去拜祭先人，究竟4人或以上拜山會否誤墮法網？ 根據政府今日（28日）凌晨1時許在官方FB專頁「添馬台」（Tamar Talk）圖片，超過4人一同出席「喪禮、祭祀先人」儀式可獲豁免，但其後「添馬台」卻重新製圖並於今午約12時「換圖」，列明「喪禮、為哀悼尚未入土或火化先人的祭祀或儀式」才可獲豁免。 簡單來說，只有「喪禮」或「尚未入土或火化的先人的場合」上的羣組聚集，才可獲豁免，但不包括掃墓或拜祭先人。市民在掃墓時，須遵守不多於4人羣組聚集的規定，但若屬共住同一居所可獲豁免。

為了解答市民的疑問，政府今日（28日）在官方「添馬台」FB專頁再發文，表明掃墓或拜祭先人並非獲豁免的場合。但仍有一個情況可獲豁免，就是若有4人以上同住的家庭，而同時去拜山，就可獲豁免。

政府又再次呼籲市民應盡量分散在清明節前後更長的日子前往掃墓，以避免構成人潮，增加病毒傳播風險，亦可考慮使用「無盡思念」網站（www.memorial.gov.hk）或流動應用程式，在網上追思悼念逝去的摯愛親友。