【新冠肺炎】林瑞華：違規法律責任難定　有食肆買不到探熱器停業

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，今日（28日）晚上6時起餐飲業需跟隨新措施，包括「枱與枱」須保持1.5米距離、每枱最多坐四人及只可招待一半人數客人。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華認為相關規定過分及模糊，批評飲食界立法會議員張宇人建議的措施「離地」，只考慮大集團的利益，要求政府檢討措施，不要在商戶未清楚法例應用情況時強硬執法。

中小企食店聯盟召集人林瑞華。（資料圖片／余俊亮攝）

食肆難即時驅趕違規客人 恐誤墮法網

林瑞華表示，不少中小企食店反映落實新措施困難重重，如座位須保持至少1.5米間距，認為有關規定過份，不少設有卡位的食肆亦未知如何符合相關要求。另外，政府規定食客除進食外必須佩戴口罩，不少餐廳負責人指出他們難以即時驅趕違規客人，亦不知道相關情況出現後，法律上的責任落入餐廳負責人還是顧客本人身上，業界對此感到擔心，恐誤墮法網，被政府檢控。

另外，不少食店亦反映，市面上的探熱器仍然短缺，很多餐廳東主都未能購買探熱器而被迫停業，認為政府的措施太倉卒，未有徵詢業界情況，亦沒有提供適切支援。

林瑞華要求政府立即檢討相關「辣招」，絕不可以在食店未清楚法例應用情況時強硬執法，予業界更清晰的指引。