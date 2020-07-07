直播｜林鄭：實施細則不受司法覆核　「擴大警權」屬錯誤理解　

特區政府昨晚（6 日）刊憲公佈《特區維護國家安全法第四十三條實施細則》，今日生效。《實施細則》公布七項國安「辣招」，包括授權警方在特定情況下可無手令搜查有關地方；凍結、限制、沒收及充公與危害國家安全罪行相關財產；移除網上危害國家安全的信息等。 行政長官林鄭月娥今（7日）早出席行政會議前見記者，料就《實施細則》細節解釋，《香港01》將全程直播。 林鄭月娥表示，國安法是溫和法律，只處理迫在眉睫的犯罪行為，強調國安法不單無製造恐懼，更令香港回復穩定。林鄭月娥指，《實施細則》七項措施有清晰規定，是為了人權，「如果市民奉公守法，就不需要擔心」。

國家安全委員會舉行首次會議，全體成員出席，包括國安事務顧問駱惠寧（前排左二）。（政府新聞處）

林鄭：國安法重要性僅次《基本法》

【10:07】林鄭指，法例的執行方面，國安委昨日首次會議，已制定一系列執行細則，並刊憲生效。她指中央高度信任香港，因此會嚴格執行法例，將違法者繩之於法，呼籲往日作激進行為的人，不應以身試法，因後果相當嚴重。

她又指，全國性法律和一般理解的程序有不同，重要性僅次《基本法》，社會有疑慮、不明白可以理解。她重申，法律清楚說明防範、制止、懲治4類行為，是針對少數人士。林鄭又指，很安慰近幾日社會開始比較理解，知道法例的正面作用，看到市場反應也是朝著這個方向。所以有些人說，立法是香港的「末日」、破壞香港的前途，她稱說法難以立足。

法例生效一星期，林鄭指要回應一些坊間的「謬誤」，其一是有指「一國兩制」受損，她認為剛剛相反，因條例的目的是「一國兩制」行穩致遠，必須利用立法重新確立香港憲制秩序，有「一國」，兩制才有基礎，因此說破壞「一國兩制」的人，是別有用心。

她又指，國家的「紅線」多年來都很清楚，社會各界都知道，中央對於制止挑戰國家底線的行為，有決斷決心。中央有根本責任，特區有憲制責任，因此需要有國安顧問，協助執行工作，確保符合「一國兩制」。

《實施細則》授權警方監管網絡言論，可要求有關電子平台發布人士、平台服務商或網路服務商移除危害國家安全的信息，甚至限制或停止任何人接達該信息或該平台。亦可要求服務商提供有關身分紀錄或解密協助。

【09:57】林鄭月娥指，國安法是全國性法律，與市民有疑慮是可以理解，但必須強調國安法目的是針對四類危害國安行為，針對極少數人，她對國安法的正面、積極反應感到欣慰。她指近日市場對國安法反應好，外國指「一國兩制已死」等論點難以立足。

【09:55】林鄭月娥表示，《港區國安法》於6月30日由港府公布並即時生效，政府立即作出以下數項行動：

第一，於7月3日由林鄭擔任主席的國安委已經成立，並於昨日召開第一次會議，但由於是次首次會議才發新聞稿，強調以後國安委的工作不予公開。國安委顧問駱惠寧亦有列席。

第二，專職部門已相繼成立，包括警務署的國安處及律政司的專門檢控科。國安處的負責人劉賜蕙已獲任命，至於檢控科的負責人將於稍後公布，而部分檢官已由律政司任命。特首辨主任陳國基亦已獲任命為國安委秘書長。

第三，就上周五的緊急個案，在徵詢國安委及首席法官後，林鄭已委任首批的檢控官，隨後會再陸續委任。