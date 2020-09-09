政壇諸事町｜林鄭「上」美清談節目　主持人：你個樣似來判人死刑

早前因美國制裁11名中港官員風波，在facebook 稱將主動註銷訪美簽證的特首林鄭月娥，竟然在美國著名清談節目中「亮相」。美國著名清談節目主持人Conan O'Brien，在一眾「紙版觀眾」中，眾裡尋「她」，抽出林鄭的「紙版」，未知他們知曉其身份，同場另一喜劇演員Andy Richter 「斗膽」諷林鄭似癲婆。Conan隨後再加一腳，指林鄭「你個樣似來判人死刑」。(You look like here to pass a death sentence.)

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鑑於新冠肺炎疫情在美國肆虐，著名清談節目主持人Conan O'Brien於TBS的深宵清談節目，不設現場觀眾，並邀請觀眾於網上提供肖象圖片，讓他們打印出一眾「紙版觀眾」。結果他們收到15,000名觀眾「投相」，從中選出約200多個「紙版觀眾」出席節目，當中包括「坐」在鏡頭觀眾席左後排的特首林鄭月娥。

節目中，Conan 走到觀眾席逐一挑選「紙版觀眾」來評頭品足一番，最後本欲走回上台的Conan，竟然回頭一望，見到人群中的林鄭月娥，再折返抽出林鄭的紙版來，誰知還來不及開口品評，遠處的Andy Richter 已拋出一句諷林鄭似癲婆，Conan笑一笑，然後稱自己過往常常於節目中見過這類表情的觀眾，心裡不禁想「你來清談節目做乜？你會享受睇這些搞笑節目？你個樣似來判人死刑」。

意猶未盡的Conan還「帶」林鄭上台，再問大家「覺唔覺得佢個樣開心咗？」Andy Richter又搶著答「無」。

特首林鄭月娥發表電視講話宣布正式撤回修例。(資料圖片)

值得留意的是，「紙版林鄭」的相，正正就是去年9月4日，林鄭發表電視講話，宣布撤回修例畫面。而節目亦並非首次出現「香港內容」，早於2015年，Conan曾於節目中評論「以胸襲警」女文員吳麗英一案。

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