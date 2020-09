政壇諸事町｜林鄭「上」美清談節目　主持人：你個樣似來判人死刑

早前因美國制裁11名中港官員風波,在facebook 稱將主動註銷訪美簽證的特首林鄭月娥,竟然在美國著名清談節目中「亮相」。美國著名清談節目主持人Conan O'Brien,在一眾「紙版觀眾」中,眾裡尋「她」,抽出林鄭的「紙版」,未知他們知曉其身份,同場另一喜劇演員Andy Richter 「斗膽」諷林鄭似癲婆。Conan隨後再加一腳,指林鄭「你個樣似來判人死刑」。(You look like here to pass a death sentence.)