無殼區議員被批霸佔業委會辦公室　黃宜喊冤：是業委會活動

本屆區議會已經運作接近10個月，惟仍有個別區議員未能設立議員辦事處，只能開設流動議辦服務市民，東區區議員黃宜就是其中一員。這位「無殼」區議員近日就因區內事務，而掀起一場小風波。

黃宜講到自己當了接近10個月「無殼」區議員的辛酸，她稱希望在杏花邨區內設立議辦，方便服務市民，從年初上任以來亦一直向港鐵爭取租用商場或街市舖位作議辦，從沒有計劃過要「徵用」業委會辦公室或社區圖書室，即使開設流動議辦，她也是間歇性借用當區食店的舖位或擺街站。（資料圖片／黃宜FB專頁）

業委會指派負責眼科檢查活動 非區議員事務

屬於黃宜服務範圍的的杏花邨的業委會日前公布，邀請黃宜到業委會辦公室復辦眼科檢查服務，但其後有人批評黃宜想「霸佔」業委會辦公室成為她的議員辦事處。

黃宜其後於社交網站發文澄清，指眼科檢查服務是業委會舉辦的活動，她作為業委會委員，碰巧亦是眼科專科護士，所以業委會委派她負責這活動，形容此社區活動是「動機單純」。她稱，「霸佔」業委會辦公室的說法是毫無根據的失實指控，是被動機不良人士扭曲成別有用心。

一直向港鐵爭取租用議辦 仍未成功

黃宜又講到自己當了接近10個月「無殼」區議員的辛酸，她稱希望在杏花邨區內設立議辦，方便服務市民，從年初上任以來亦一直向港鐵爭取租用商場或街市舖位作議辦，從沒有計劃過要「徵用」業委會辦公室或社區圖書室，即使開設流動議辦，她也是間歇性借用當區食店的舖位或擺街站。黃宜又稱，希望市民對此事評理。

荃灣區議員潘朗聰上任10個月，9月26日終於順利開設議員辦事處，擺脫無殼一族。（潘朗聰FB專頁）

雖然黃宜上任接近10個月都尚未能物色到議員辦事處，但杏花邨過往的區議員亦不是一直「無殼」。杏花邨區前任議員，工聯會何毅淦就改裝貨櫃作議辦之用，惟貨櫃議辦在他的任期屆滿前已被拆走，黃宜亦嘗試於同址申請設置貨櫃議辦，但至今仍不成功。

元朗三區議員共租一室 荃灣潘朗聰議辦終開張

無殼區議員亦並非只有黃宜一人，元朗區議員區國權、侯文健及何惠彬三人就要共用一個議辦，當中區、侯二人曾經申請改裝貨櫃作辦事處但被政府拒絕。而荃灣綠楊區議員潘朗聰直至今日（26日）終於順利開設議員辦事處，擺脫無殼一族。