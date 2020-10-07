國安法｜加媒：港夫婦獲批「公約難民」　男為政黨人士積極反修例

加拿大報章《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護，至今年9月，二人收到加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民（Convention refugee）」。

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今年首季46名港人向加國申政治庇護

報道指出，該名男子今年33歲，在反修例運動中屬前線抗爭者，亦是一個本地政黨的成員，同時運作一個為示威者製作防具的倉庫，提供示威用的防具。至於獲庇獲的女子今年30歲，亦積極參與反修例運動。

該對夫婦在去年12月前往加拿大尋求政治庇護，報道引稱在香港的時候，曾經被沒有穿著制照、類似國安人員的人拘查，警方亦曾跟蹤他們並尋查他們的寓所，但沒有拘捕及控告他們。

報道指，今年9月，二人收到加拿大移民和難民局通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民（Convention refugee）」。這名33歲男子接受訪問時表示，終於可以在安全的地方生活，無需要隱藏下去，他又感謝加拿大的決定，形容加拿大與港人共同認同普世價值。

根據加國移民和難民局官方數字，自今年1月至6月，共有25人申請政治庇護，37宗個案待處理，當時未有個案獲批。亦有報道曾指，根據加拿大移民和難民局的數據，於2014年至2018年期間，加拿大每年平均收到兩到三份香港公民的庇護申請，五年間只有一宗獲得政治庇護。

加拿大是「五眼聯盟」一員，另一「五眼」成員國英國早前也開始接納香港人的政治難民申請；美國較早前亦向一對去年曾參與反修例運動的姊弟批出政治庇獲，其中弟弟為陳彥霖的同學，二十多歲的姊姊已投身社會工作。

《香港01》正向加拿大駐港使事館查詢，暫未獲回覆。