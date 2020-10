國安法｜加媒：港夫婦獲批「公約難民」　男為政黨人士積極反修例

加拿大報章《環球郵報》(The Globe and Mail)報道,一對本港夫婦去年12月前往加拿大尋求政治庇護,至今年9月,二人收到加拿大移民和難民局(Immigration and Refugee Board of Canada)通知,接納他們的庇護申請,並將二人定義為「公約難民(Convention refugee)」。