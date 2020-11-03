泛民被控違特權法　林鄭：議員法律面前無豁免　胡志偉批檢控偏頗

8名民主派人士日前被捕，被指涉於今年5月「內會風波」涉違反《（立法會）權力及特權條例》，但民主派質疑特權法原為保障議員，政府反過來檢控議員是違反立法原意。 特首林鄭月娥今早（3日）回應時指，法律面前人人平等，不認為議員可豁免，亦沒有法例指立法會議員不受法例影響，「因為無人是above the law（在法律之上），包括我本人。」她強調，檢控工作不受包括她在內的任何干預。 被控的民主黨主席胡志偉批評，林鄭提及「法律面前人人平等」的說法可笑，指港府與律政司的檢控工作偏頗，明顯針對與政府意見不同者，質疑打人的建制派如有特權不被檢控。他認為市民不信任法治的根源之一，正是港府經常「選擇性檢控」。

林鄭：無法例指議員不受影響

林鄭出席行會前回應事件，指案件已進入法律程序，一般不會評論，但有三點希望提出：一、香港作為一個法治社會，法治根基穩如磐石，有獨立司法權，整個社會應珍而重之；二、按基本法，所有刑事檢控的工作都歸律政司，不受任何干預，律政司按法律、證據及檢控守則作出檢控決定，不受任何政治，以至她本人所干預；三、林鄭強調法律面前人人平等，沒有任何法例指立法會議員不受法例影響，「因為無人是above the law（在法律之上），包括我本人。」她指，條例的應用是否合理、合法，要由法庭以其獨立審判權處理。

▼立法會內會風波▼

林鄭引梁國雄案判詞指議員非不受追究 梁已申請終院上訴

林鄭在記者會的尾聲回答英文提問時，提到前立法會議員梁國雄被控設反《特權法》「藐視立法會」的案件，指上訴庭的判決指，不是因為條例名叫「權力及特權」，議員就可以在立法會議事廳上為所欲為。

梁國雄2016年在立法會一個會議上，搶去時任發展局副局長馬紹祥桌上文件而被控。初審時裁判官原本裁定條文不適用於檢控議員，律政司其後上訴，高等法院上訴庭裁定律政司得直，判詞指議員若作出藐視罪中的擾亂行為，不能因特權法賦予議員言論自由而免受追究。梁國雄早前回應傳媒指，已向終審法院申請上訴，正等候申請法援。

胡志偉批評林鄭說法可笑 質疑港府檢控偏頗 包庇建制及警察

胡志偉回應時形容林鄭的說法可笑，指過去一年間，港府以「只許州客放火，不許百姓點燈」的概念，應用於「法律面前，人人平等」之中，強調政府與律政司掌握檢控的權力，非常偏頗，針對性地檢控對政府持不同意見人士。

他強調，「人人平等」應用於所有人身上，無人有特權，包括打人的建制派議員、打人的警察，及做事犯錯的官員，但認為這些人現時面對法律明顯有特權。他形容林鄭的說法有如反諷，認為市民不信任法治的根源之一，正是港府經常選擇性檢控。

香港本土毛孟靜引用喬治奧維爾《動物農莊》內的名言，指林鄭說法背後的歇後語，是「有人比其他人更平等」。民主黨林卓廷批評港府一直包庇警察及建制派，反問如石鏡泉、何君堯、警方等與721事件有關的人士有否被檢控，又反問當日到元朗嘗試保護市民的人被檢控，「咁叫人人平等？」