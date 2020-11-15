人大DQ｜周浩鼎批民主派議員毫無悔意　DQ可保香港整體利益

於本月初美國總統大選中，民主黨候選人拜登有相當大機會順利當選。民建聯立法會議員周浩鼎今日（11月15日）於港台節目《給香港的信》中表示，期望美國將來對華政策變得「理性」。他又批評，有民主派立法會議員過往公然勾結外國政界干預香港事務，認為政府因應人大決定DQ四名議員相當合理，又批評這些議員對所作所為毫無悔意。

▼人大出手DQ四名議員 民主派宣布總辭▼

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周浩鼎表示，現任總統特朗普將新冠病毒疫情歸咎中國、禁TikTok、干預香港事務等行為，很多人都覺得太過火；對中國貨品大幅加徵關稅，也被不少國家視為違反貿易協定。

他提到，很多人都期望拜登上台後，美國會恢復「正常」的外交策略，捨棄特朗普一直奉行的單邊主義，但也不能低估美國跨黨派對制衡中國的共識，短期內不會改變，個人希望拜登會更「理性」看待中美關係。他又認為，中國的科技與商業繼續發展，對全世界都有利防控新冠疫情、疫後重啟經濟的經驗也值得其他國家借鏡。

周浩鼎表示，在這個防控疫情、準備日後經濟重啟的關頭，民主派議員沒有處理一些更加迫切的事。他批評，有民主派人士本身為了入閘，曾向選舉主任「說謊」稱沒有要求外國制裁香港，並掩蓋過去與外國政界勾結的證據，但公民黨去年曾去信美國國會要求通過《香港人權與民主法案》。

周浩鼎指，楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、梁繼昌4人並未展示出悔意，DQ他們可確保一國兩制和港人利益不受損害，又認為如果有人宣誓成為立法會議員，與外國政府或機構合謀做不道德的工作，但最後又沒受到懲罰，將帶來可怕的後果。他指，去年修例風波期間暴力事件頻生，有人鼓動反中意識甚至主張香港獨立，在反對派的協助下，整個城市幾乎陷入無政府狀態，現在是時候讓香港重回正軌。