拆局｜駱惠寧提國安法仍待完善　至少涉三方面　京部署下階段工作

港區國安法實施近半年，中聯辦主任駱惠寧今日（12月4日）在國家憲法日座談會上表示，國安法填補了香港長期法律漏洞，幾個月來「威力初顯」，香港進入了由亂向治的關鍵時期，又提到國安法的許多規定，還需要轉化為完善的制度機制，得到香港行政、執法、司法機關的切實執行。 北京為香港度身訂造國安法，震懾力強勁，除了街頭暴力示威消聲匿跡，半年來有人退出政壇、解散組織以至流亡海外，國安處執法亦雷厲風行，多名社運人士涉違反國安法被捕，加上人大決定DQ四名議員，重新劃下香港政治規矩，民主派抗爭空間大幅萎縮。 國安法穩住香港局勢後，下一階段工作是建立健全有效的執行機制，將國安工作具體化、制度化，從加強教育宣傳、確立公職人員宣誓制度等多方面著手，鞏固己方陣地，壯大力量。可以說，駱惠寧的講話反映中央對港工作，已進入鬥爭的第二階段。

去年修例風波，令香港陷入一場前所未有的管治危機，《基本法》23條未能立法，成為維護國家安全的明顯「短板」，最終由北京主動出手制定「港區國安法」，重擊本港反對陣營勢力，不止消除街頭示威，連帶議會、教育、媒體等各個領域，都迎來一次天翻地覆之變化。

自國安法通過後，多名社運人士被警方國安處拘捕，包括壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力等罪、前「學生動源」鍾翰林被控分裂國罪，在民主派而言，可說是人心惶惶，不少人寧離開香港續打「國際線」，最新一例是前立法會議員許智峯宣布流亡。

人大DQ重劃政治規則

北京重新制定政治遊戲規則，更加體現在立法會選舉問題上。今年7月，12名民主派人士被選舉主任取消參選資格，當中牽涉五大理據，如支持港獨、民主自決；尋求外國政府或政治組織干預有關特區事務；原則上反對人大常委會制定《港區國安法》等。

被DQ的12人當中，包括4名民主派立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，共同點都是曾尋求外國制裁香港，明顯踩中北京「紅線」。出人意表的是，緊接的8月人大常委會決定第六屆立法會議員延任不少於一年，沒觸及4名議員資格問題，這反而令民主派陷入去留兩難困境，最終泛民以民調方式決定留任。

不過，復會後的立法會情況似無改善，點人數、拉布仍不斷，至今年11月，人大常委會突然就立法會議員資格問題作出《決定》，尋求外國或者境外勢力干預香港特區事務、不符合擁護基本法及效忠特區者，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，楊岳橋等4人隨時被DQ。按北京說法，這次人大決定是將禍國亂港者驅逐出特區管治架構，由「一國兩制」下的政治規矩，變成具體法律規範。

北京連出猛招後，令香港進入「由亂向治」，下一步就是鞏固力量，擴大勢力，在公務員宣誓、改革通識科等各個範疇上，進一步建立己方優勢，進入另一階段的「鬥爭工作」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：「提醒」司法機構負起維護國安責任

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，駱惠寧提及的「完善制度機制」，至少涉及三方面，第一是確立公職人員宣誓制度，強化「愛國者治港」的底線標準及政治規矩。根據國安法第6條，香港特區居民在參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區。

劉兆佳指，特區政府正研究修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等本地法例，以好地反映人大常委會就《基本法》第104條的解釋，並訂立違反誓言的行為準則及後果，對象不止政府官員、立法會議員、司法機關人員，亦可能涵蓋區議員、特首選舉委員會委員，以至更廣義的「公職人員」，例如證監會、金管局等法定機構。劉兆佳指，港區國安法主要講及大原則方針，具體工作由特區政府負責，就宣誓安排修例是落實國安法的重要舉措，劃下政治遊戲規則，確保特區政權架構以愛國者為主體。

另一個需加以完善的地方是國家安全教育及宣傳工作。國安法第9、第10條要求特區學校、社會團體、媒體、網絡等，加強宣傳、指導、監督和管理，以及通過這些平台開展國家安全教育。劉兆佳指，教育界具有重要戰略地位，而界別內以反對派力量較大，過往推行國民教育屢屢受阻撓，但國安法通過後，將重點加強年青人的教育宣傳，建立一套恆常化模式，從小培養學生維護國家安全意識。

不過，要真正落實好港區國安法，除了是行政機關的工作，近來處於風口浪尖的司法機關，角色亦備受關注。駱惠寧在演講中指，國安法需要轉化為完善的制度機制，後面還有一句：「得到香港行政、執法、司法機關的切實執行」。劉兆佳指，目前雖有人被國安法起訴，但未有定罪案例，實際效果如何不得而知，而中央是特別關心審判工作，他認為駱惠寧是希望「提醒」司法機構，要負起維護國家安全的責任，直言過去有個別法官對反修例案件採取「寬鬆態度」。