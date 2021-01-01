2021政壇新年寄語　林鄭祝願香港砥礪前行、重新出發

2020年對各國、各地區政府帶來極大挑戰，新冠肺炎疫情肆虐，令經濟遭受重創，而市民亦要忍受減少社交接觸的日子。香港在抗疫的初期，仍須面對2019年「修例風波」後的政治和社會挑戰，困難程度可想而知。作為香港特別行政區行政長官，我帶領管治班子和公務員團隊，在抗疫和抗暴的工作中，從不敢鬆懈。 2020年《香港國安法》的實施，為香港由亂到治帶來契機；社會恢復穩定的同時，大家亦更認識到要讓「一國兩制」行穩致遠，建立更健全的維護國家安全體制和更強的執行能力是刻不容緩。 展望明年，抗疫仍然是特區政府的首要任務，我們會盡一切努力「外防輸入、內防擴散」，希望盡快讓市民重過正常生活，並爭取恢復跨境人員往來，為經濟注入動力。我們亦會落實好新冠疫苗的接種計劃，讓香港可以走出疫情。在經濟和民生方面，我們會竭力推展在《2020年施政報告》中的每一項措施。（下續）