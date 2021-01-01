2021政壇新年寄語　林鄭祝願香港砥礪前行、重新出發

2021年來到，謹祝《香港01》讀者身體健康，新年進步！香港以至全球經歷艱難的2020年，期望今年可以否極泰來，全球攜手跨過寒冬，邁向和暖的春天。
新年伊始，《香港01》找來本港政壇人物，向讀者發表新年寄語，期望新的一年大家一起邁步向前。
行政長官林鄭月娥祝願香港在新一年砥礪前行、重新出發，市民身體健康、生活愉快。（資料圖片）
2020年對各國、各地區政府帶來極大挑戰，新冠肺炎疫情肆虐，令經濟遭受重創，而市民亦要忍受減少社交接觸的日子。香港在抗疫的初期，仍須面對2019年「修例風波」後的政治和社會挑戰，困難程度可想而知。作為香港特別行政區行政長官，我帶領管治班子和公務員團隊，在抗疫和抗暴的工作中，從不敢鬆懈。 2020年《香港國安法》的實施，為香港由亂到治帶來契機；社會恢復穩定的同時，大家亦更認識到要讓「一國兩制」行穩致遠，建立更健全的維護國家安全體制和更強的執行能力是刻不容緩。 展望明年，抗疫仍然是特區政府的首要任務，我們會盡一切努力「外防輸入、內防擴散」，希望盡快讓市民重過正常生活，並爭取恢復跨境人員往來，為經濟注入動力。我們亦會落實好新冠疫苗的接種計劃，讓香港可以走出疫情。在經濟和民生方面，我們會竭力推展在《2020年施政報告》中的每一項措施。（下續）
（接上文） 過去一年，無論在支持香港抗疫，或協助香港維護國家安全，中央都展示了對特區事務的高度重視和對香港市民的熱切關懷。未來一年，我們會用好中央支持香港的措施和粵港澳大灣區建設的種種機遇，發展經濟，改善民生。 我祝願香港在新一年砥礪前行、重新出發，市民身體健康、生活愉快。
政務司司長張建宗祝各位市民身心康泰，平安吉祥，家庭幸福。（資料圖片）
受到社會事件和新冠疫情的雙重打擊，二零二零年是香港飽受磨難的一年。我由衷感謝響應政府呼籲居家抗疫的市民和堅守社交距離的企業，更要表揚奮力扶危救急的前線醫護和確保香港整潔、衞生及安全的人員等。 展望新一年，政府必繼續竭盡所能，全力抗疫，落實疫苗接種計劃，盡早戰勝疫情，讓香港走出陰霾，更會把握社會逐漸回復穩定的局面，重振經濟，重新出發，再創輝煌。祝各位市民身心康泰，平安吉祥，家庭幸福。
財政司司長陳茂波深信憑着香港人的堅靭和靈活，我們一定能夠攜手跨過眼前的困難，迎來美好的日子。（資料圖片）
香港人經歷了十分艱難的2020年。一場世紀疫症，嚴重打擊本港以至環球的經濟，更迫使我們調整各種日常生活和工作模式。而親朋好友相聚的時光，也因為社交距離限制而被迫減少。 雖然2021年仍然是充滿不確定性，但期待環境可以持續好轉。在籌備下年度《財政預算案》時，我會繼續維持逆周期財政政策，緩解經濟下行對市民以至工商百業的壓力，保住經濟元氣；同時會着眼未來，為重振疫後經濟作準備。 我深信憑着香港人的堅靭和靈活，我們一定能夠攜手跨過眼前的困難，迎來美好的日子。
律政司司長鄭若驊代表律政司祝願全港市民身體健康以及一個快樂平安的新年。（資料圖片）
香港在二零二零年經歷了疫情的衝擊，法律及爭議解決業界也不例外。為支援業界及鼓勵發展法律科技，律政司建議政府在防疫抗疫基金下成立法律科技基金和推出新型冠狀病毒網上爭議解決計劃。除此以外，中小企融資擔保計劃、保就業計劃及創造職位也是一些幫助業界的措施。《香港國安法》實施後，令社會回復安寧，亦有助香港重新發展。 在新的一年，我希望大家能夠齊心抗疫，讓香港早日走出疫情的陰霾。我與律政司的同事會繼續按照「法治公義 普惠共享」的原則，推廣香港的法律及爭議解決服務，致力捍衛法治和司法獨立，向政府提供坦誠、獨立及專業的法律意見，並且嚴肅履行主管刑事檢控工作的憲制角色，不受任何干涉。 最後，我謹代表律政司祝願全港市民身體健康以及一個快樂平安的新年。
公務員事務局局長聶德權祝願各位新年進步，身體健康，闔家平安。。（資料圖片）
我們懷著複雜的心情送別2020。 2021年會是怎樣？可以減少戴口罩的時間、多呼吸清新空氣嗎？能夠清零通關、恢復正常探訪、往來嗎？能夠復蘇經濟、就業率回升嗎？這是大家的期盼，也是我們要致力解決的問題。 經過一年的抗疫，大家難免感到疲累，但這是一場考驗我們韌力、決心和團結同心的戰爭！過程中我們會汲取經驗和教訓，盡速調整策略及措施，應對疫情的轉變。請大家和我們一齊努力。 「外防輸入、內防擴散」，是我們的應戰策略。我們會加大加快針對性的強制檢測、強化追踪，竭力找出社區不明源頭個案，同時守好關口，嚴防輸入，並做好疫苗接種的安排。 我深信，公務員團隊的全力投入，與市民大眾攜手抗疫，定能盡早戰勝疫情。祝願各位新年進步，身體健康，闔家平安。
曾國衞表示，政府正研究投票日電子派票等方案。（張浩維攝）
2020在疫情籠罩下徐徐落幕，迎來2021，新一年新氣象，但願疫情早去，掃走陰霾；更願國家富強、國泰民安；再願香港政通人和、市民身心健康、經濟重拾動力、社會重回正軌。政府必定會加倍努力，衛祖國、穩社會、抗疫情、護民生、促經濟，致力為市民創造幸福美好生活。
發展局局長黃偉綸祝願各位身體健康、平安和樂。（資料圖片）
踏進2021年，我祝願各位身體健康、平安和樂！深信在大家同心協力下，必定能成功克服種種困難與挑戰。 展望來年，發展局將繼續與社會各界攜手，推展各個項目與工作，共同努力締造優質的生活環境，推動香港可持續發展。
商務及經濟發展局局長邱騰華祝願各位市民身體健康，香港經濟重拾動力。（資料圖片）
2020年是不一樣的一個年頭，香港經歷社會騷動事件後，再受到疫情的衝擊，每一位市民的日常生活，以至整體的經濟活動均大受影響，困難重重，挑戰處處。在這段時間，政府在應對疫情反覆的同時，亦抓緊情況稍為緩和的時機，適時推出支援措施，以逐步重啟經濟，帶來希望，縱然只是一步一腳印。來年，我們的首要工作仍是對抗疫情、克服逆境，並為經濟尋找新的出路，希望香港能夠早日走出經濟衰退的陰霾，市民可以回復健康正常的生活。 新的一年，我祝願各位市民身體健康，香港經濟重拾動力！
運輸及房屋局局長陳帆祝願市民身體健康，闔家平安。（資料圖片）
新年將至，我祝願市民身體健康，闔家平安。 面對新冠疫情的挑戰，政府一直全力防疫抗疫，並推出支援措施，盡量紓緩對民生經濟的影響。在防疫抗疫的同時，運輸及房屋局亦致力推展轄下工作，以配合香港發展和市民生活需要。 運輸方面，我們繼續推展道路及鐵路工程，推進「大橋港車北上不設配額計劃」，推動「智慧出行」，開展策略性規劃研究，以及提升公共交通服務。 房屋方面，我們會繼續致力增加公營房屋供應，推動過渡性房屋和提供為期三年的現金津貼，為居於不適切居所的市民提供紓緩。
勞工及福利局局長羅致光祝願大家老少平安、身心康泰。(資料圖片)
過去一年，特區政府一方面全力應對疫情挑戰；另一方面繼續積極推動各項利民政策措施。在勞工及福利局範疇，包括落實優化「在職家庭津貼」；通過增加法定產假；及連串安老助弱、家庭支援、勞工福利措施。新一年我們會繼續全力以赴，跟進多項有長遠裨益的工作，包括取消「強積金對沖」的立法草擬；擴闊及優化二元交通優惠；逐步增加法定假日日數的立法工作；增加安老、復康、幼兒照顧設施等。 展望2021年，希望環球疫情消退，經濟復甦，市民生活回復正常。祝願大家老少平安、身心康泰。
民政事務局局長徐英偉回顧2020年疫情，表示人間有愛令人敬重。（資料圖片）
2020年因為疫情的來襲，無論是文化、體育、青年交流方面；由盛事、年度事以至常務事均備受影響，我們只可以在疫情反覆之間，盡量爭取正常發展的空間，鬆弛有度。 民政事務局旗下的民政事務總署和康樂及文化事務署，向來站在服務市民的第一綫，在此變動中，不僅盡力提供服務，更為抗疫工作付出努力，靈活調配人力、資源以及場地，與市民同行抗疫，解民之困，社會各界亦一呼百應，提供物資人手，人間有愛令人敬重。 在疫情反覆之中，科技網絡的使用變得廣泛和必需，留家工作、上課、運動和娛樂也靠上網進行。行政長官的施政報告就正正提到推動藝術科技，拓展新天；我將牽頭成立專責小組，制訂發展策略和措施。 展望來年，抗疫工作仍然是重點，我們亦會加倍努力，為所屬業界爭取發揮的空間，砥礪前行。
財經事務及庫務局局長許正宇祝願香港戰勝疫情、經濟早日復甦、市民身體安康、百業生意滔滔。（資料圖片）
2020年是不尋常的一年，甚至可以說是驚濤駭浪的一年。去年擾亂社會治安的一連串事件隨着香港國安法的實施而得到平息；中美貿易糾紛有望因美國新政府上場而稍獲喘息的空間；但新冠肺炎疫情反覆，着實影響各行各業，環球貿易及其他經濟活動都無可避免地放緩。 展望2021年，我和普羅市民一樣，期盼疫情早日消失，使到社會各階層都可以回復正常生活。當然作為政府的一員，我和財庫局的同事來年的工作將重點集中三大範疇，就是保持金融穩定、大力發展市場和緩減經濟衝擊。祝願香港戰勝疫情、經濟早日復甦、市民身體安康、百業生意滔滔！
保安局局長李家超寄望新一年，香港太平安定，早日走出疫境，市民安居樂業、出入平安。（資料圖片）
2020年，香港受到社會事件及新冠病毒的衝擊，市民生活遭到嚴重影響。《香港國安法》頒布實施半年以來，為社會恢復穩定帶來顯著效果，惟至今疫情反覆，我和保安局及紀律部隊各崗位的人員會繼續努力，參與抗疫工作，並會全力維護國家安全，確保社會安寧及治安穩定。 寄望新一年，香港太平安定，早日走出疫境，市民安居樂業、出入平安。
自由黨榮譽主席田北俊祝願大家過好每一天，健康快樂！（資料圖片）
2020年已成為過去，昨天再捨不得，都已成為歷史。 新的一年，更要學懂捨得─只有學懂放下，才會珍惜現在，才能振作進取，走出明天的路。 香港人毋須自己嚇自己─在大變局下，只要保持理性，避免將問題無限放大，將事情絶對化，終會破除迷惘，開辟出一條新路。 艱難的一年都過去了，希望就在前方不遠處。祝願大家過好每一天，健康快樂！
新民黨立法會議員葉劉淑儀祝各位市民，2021年健康快樂，人人有工開，生意賺多啲，元旦快樂。（資料圖片）
今年最難忘的事是3月到美國開會，當時香港疫情非常嚴峻，所以我出發前在網上訂了很多口罩和搓手液，由我和助手親自運回港。今年生活出現很多改變，因健身室關閉，多了行山，因為隔離措施亦開始煲內地「神劇」。 希望香港真正清零，讓香港可與內地通關，讓香港經濟可以復甦，讓很多家庭可以團聚。祝各位市民，2021年健康快樂，人人有工開，生意賺多啲，元旦快樂！
民主黨前立法會議員鄺俊宇指會繼續努力做好民生工作，祝大家新年快樂。（資料圖片）
2020年最難忘的事件莫過於疫情爆發，看到一班老人家夜晚凍冰冰要輪候口罩，令人很心痛，而且林鄭政府抗疫政策可說是一塌糊塗，展望2021年，希望香港人身體健康，戰勝病毒，短期內希望林鄭政府「回水」至少一萬五千元惠及老百姓。 雖然離開議會，但我們會繼續努力做好民生工作，祝大家新年快樂！
工聯會立法會議員麥美娟祝各位朋友笑口常開、身體健康！更要祝從政者政通人和、聰明伶俐、善解人意！（資料圖片）
2020年是極不平凡的一年，有朋友說這一年的經歷是人生中不可多得的，真是 once in a lifetime。一些我們一直以為平常不過的事，例如跟屋企人飲茶、做節食飯，約朋友唱K睇戲，又或者女士們去做 Facial、修甲，在今年都變得好難，更痛心的是有人在今年失去了工作和摯愛的家人。期望2021年疫情消失，經濟復原，早日通關，讓市民重過正常生活，大家可以除下口罩，以真面目示人，可以重見大家的笑容。 祝各位朋友笑口常開、身體健康！更要祝從政者政通人和、聰明伶俐、善解人意！