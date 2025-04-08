李家超批美國再裁制港官違國際法：卑鄙行為、肆意干預

行政長官李家超今天（8日）出席行政會議前見記者，被問及美國宣布再裁制多六名內地和本港官員，會否擔心被制裁官員再增加，特區政府會否有反制時表示，對美國的霸凌式制裁，強烈譴責，嗤之以鼻，稱是卑鄙行為、肆意干預，違反國際法和國際關係，顯示出美國霸權主義之下的野蠻。



他重申，特區有責任維護國家安全，對干犯國安的人執法合理，但美國肆意抹黑打擊、所以對此強烈不滿和譴責。李家超說，特區政府將無畏無懼，繼續鑒定維護國家主權和安全，每一次制裁只會堅定香港的信心。



李家超批美國加徵關稅是霸凌野蠻（廖雁雄攝）

美國政府在3月31日宣布把六名中央和本港官員列入制裁名單，包括律政司司長林定國、維護國家安全委員會秘書長區志光、時任警務處處長蕭澤頤、中央駐港國家安全公署署長董經緯、負責國家安全的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。

美國國務院（Reuters）

李家超重申無懼美國的制裁（廖雁雄攝）

李家超：對港府緬甸救援隊引以為傲

至於特區政府緬甸救援隊預計何時回港，李家超形容救援工作專業，他引以為傲，很鼓舞、支持救援隊工作。他續指，救援隊面對漏雨、倒塌、道路裂開、市內電訊中斷等挑戰，街頭瀰漫著難聞氣味，但特區救援隊以團隊精神克服挑戰，專業、無私，還在當地做義診，每日政府都和他們進行視像會議，希望他們在完成任務後安全回港。物資方面，李家超指提供充分物資，相信救援工作還會遇到其他困難，成功可能性降低，會審視救援隊工作，確定他們什麼時候回港。

李家超今日（8日）出席行會（廖雁雄攝）

主動回應美國上周開徵「對等關稅」是霸凌野蠻

而李家超在開場白中主動提到美國上周向全球貿易伙伴開徵「對策關稅」，對香港徵收累計5成4關稅，美國破壞世界共同建立的貿易規則，霸凌野蠻，涵蓋商品貿易廣泛，為世界帶來極大風險及不穩定性。對中小企、跨境電商造成不利影響，全球供應鏈受擾亂，可能引發貿易萎縮，引發通脹風險，減少利息下調的預期，長遠令經濟區域化，區域之間可能出現貿易壁壘。

他指，香港外向型，可能面對壓力，短期內無可避免受到影響。美國在香港出口的市場佔比去年下跌，出口東盟份額已經超越美國。

李家超今日（8日）出席行會（廖雁雄攝）

李家超今日（8日）出席行會（廖雁雄攝）

香港有七項措施應對

他表示，有7點措施應對，第一要把握國家機遇，表示國家穩定，香港可以近水樓台先得月，要加快加入國家發展大局，把握龐大市場機遇。大灣區人均生產總值4萬美元，香港要加強向內地拓展內銷，要吸引更多海外企業，利用好CEPA的優惠。

他表示，要利用好區域內合作，區域內貿易可以做大、做深、做廣，減消美國關稅造成的影響。他指，要簽訂更多自貿協定，正與沙特阿拉伯、孟加拉、埃及、秘魯討論簽署投資協定，爭取加入RCEP。

第三，香港要加快產業升級轉型，會推進建構高增值產業鏈服務中心，數字貿易及總部經濟的發展，要把握好供應鏈向南方遷移及內地產業走出去的趨勢。

第四，要加大發展科技創新，提高生產力及效率，表示沒有創科就沒有未來，要加快河套及新田科技城發展。

第五，要大力推動國際金融合作，開拓新的資金來源及通道。他指多次訪問新興市場建立新夥伴。

第六要把握多國分散投資，香港在一國兩制下可以提供穩定環境，香港資產避險方面有無可替代的優勢。

第七要為業界提供支援，包括透過金管局協調銀行為企業資金周轉，透過專項基金升級轉型拓展新市場，支持企業數碼轉型，協助企業掌握市場諮詢。

他表示香港是唯一有中國優勢及國際優勢的城市，自由貿易是香港優勢及命脈，要繼續奉行自由政策，吸引世界來香港投資享受中國機遇、香港機遇。香港經過多次風浪，每次都更茁壯，要應變、識變、求變，香港的敏銳觸角及韌性，可以克服挑戰。

長和擬暫緩出售巴拿馬等海外港口資產後，連日來爭議未止。

李家超又再被問及長和擬暫緩出售海外碼頭資產，但引議未仍不停止時，重申較早前已經講過三點看法，第一社會上有人關注，關注值得考慮；第二促請外國政府對於企業要公平對待，不應霸凌、脅迫令公司交易；第三任何交易要依法依規，香港都要跟法律行事。他表示，國家都注意到交易，都會根據反壟斷法，確保符合公平原則。

Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍，面對嘈雜環境不禁「黑面」。

關注Speed訪港 政府爭取每個宣傳機會

美國著名網紅Speed早前訪港，外界質疑特區政府無提供協助，令Speed在香港的行程安排欠佳。行政長官李家超出席行會前表示，很關注Speed訪港，旅發局曾聯絡Speed團隊，表示能提供支援，但事後無收到對方要求。李家超指政府爭取每個宣傳機會，又指宣傳香港是每個香港人的事，希望不同業界主動接觸不同網紅，提供協助 。 李家超指，盛事三月的活動成功，對旅遊及餐飲等行業帶來經濟收益。他指本月將有多個大型活動，包括世界互聯網大會及亞太峰會等，相信能延續香港的吸引力。