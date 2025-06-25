前廳交流會｜孫東預告河套創科園下半年啓用　研生物樣本跨境流通

撰文：吳焜曜
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立法會今日（25日）舉行前廳交流會，由律政司副司長張國鈞主持，分兩組討論香港國際解決爭議中心、知識產權貿易及河套香港園區的發展。出席的包括創新科技及工業局局長孫東、署理商務及經濟發展局局長陳百里、知識產權署署長黃福來。

孫東預告，河套港深創科園第一期首3座大樓將於今年下半年啟用，今年稍後會將第一期餘下的部分土地推出市場，徵求私人發展的意見，形容河套發展牽涉龐大資金，政府希望業界、海內外市場多多參與。

律政司副司長今日（25日）出席立法會前廳交流會。（馮子健攝）

與深圳研生物樣本跨境流通　河套創科園下半年開園

孫東指，政府在推動河套香港園區發展方面，會重點討論怎樣用河套香港園區加強深港兩地合作，推進粵港澳大灣區高質量發展。他說，政府正提速提量加快園區建設，包括硬件、招商引資、以及在人流、物流、資金流、信息流方面與內地有關單位加強溝通。

他相信未來可以做到敏感資料，如生物樣本等跨境流通，目前已得到內地方面積極回應，正與深圳研究具體實施措施。他期望未來園區能成爲有吸引力的國際創科園區。

創新科技及工業局局長孫東今日（25日）出席立法會前廳交流會。（馮子健攝）

孫東又說，目前正加緊建設5座新大樓，期望2027年起陸續完工。另外已建成的3座大樓將於今年下半年啓用。他表示，政府針對河套建設成立了駐地工作組。招商引資方面，港深創科園公司正加緊工作，會於下半年開園，已與很多生命健康科技、人工智能、數據科技等企業簽署合約，並與國際頂尖科研院校、機構及企業洽談。

他表示，由於河套發展牽涉大量資金，必須發揮「有為政府、高效市場」原則，會把第一期餘下一部分合適土地推出市場，徵求私人發展意見。

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中學生研AI平台被指請槍　孫東：正與專家了解

被問到近日有人指由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」並非由研發者獨創，曾聘用外企幫助研發，掀起爭議。 孫東表示，有留意到相關討論，非常鼓勵學生從中小學開始參與創科活動、國際賽事。他續指，數字政策辦公室有參與相關評審，正在與專家了解情況，組委會亦已表達意見，會檢視相關規則是否有改進空間，希望減少社會今後對類似比賽的疑慮。

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