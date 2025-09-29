拆局｜梁君彥、馬逢國帶頭退休　12名「7字頭」議員夠鐘讓位？

74歲的「大主席」梁君彥急流勇退，宣布不競逐連任立法會議員之際，差不多同一時間，70歲的選委界馬逢國也宣布不連任議員。政圈第一時間反應是，是否為立法會退休年齡劃下70歲的界線？雖然梁君彥的說法是各自考慮，但難免引起猜測。現屆立法會12名議員70歲或以上，包括新民黨的兩名靈魂人物葉劉淑儀和黎棟國。若以60歲劃線，近三分之一議員已「登六」。



參考澳門立法會，剛選出的新一屆議員無一滿70歲，最老的是68歲「票王」高天賜。曾連續擔任五屆立法會議員、67歲退下火線的全國人大前常委譚耀宗認為「70歲呢個年齡都差唔多啦，畀啲後生」，形容「有啲嘢唔係話規定嘅，有人做開嚟，都要啦」，預料帶動70歲不考慮連任的氣氛。全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為不會帶動退休氣氛，「70歲健康無理由叫人唔好做」，他指出，議會青黃不接，老中青三結合比較適合目前情況，料不會太多「銀髮族」。



9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉。（洪戩昊攝）

梁君彥「退位讓賢」 74歲宣布退休

梁君彥的去留連月來都成為焦點，皆因年中曾傳出他擬「退位讓賢」，又傳出有關方面用人唯才，「再坐一會」機會大。最終，在立法會選舉提名期開始前不足一個月，梁君彥今日主動會見傳媒，宣布不參選下屆立法會選舉，稱是與家人商量作出的決定。

74歲的梁君彥形容自己身體狀況可以，但「70歲（74歲）都有啲想係咪退休呢，轉下同家人做第二樣嘢」。有記者「打蛇隨棍上」，問與他相近年紀的議員是否也要考慮退下火線，梁君彥說不再連任是自己的決定，事實上已有70多歲，「都係綜合考慮」，決定享受餘生。

70歲的選委界立法會議員馬逢國也宣布不連任議員。（黃浩謙攝）

馬逢國70歲急流勇退 希望青年才俊當選

巧妙的是，差不多同一時間，70歲的選委界立法會議員馬逢國也宣布不連任議員。做了五屆議員的他稱自己年紀不小，而「香港有很多青年才俊，有心有力的人」，希望他們有機會當選。對於其他年屆七旬的立法會議員是否應不再競逐連任，馬逢國指大家考慮不同，視乎環境及個人規劃。

立法會

立法會劃線70歲退休？ 12名議員「7字頭」

距

現屆立法會12名議員70歲或以上，按實際出生日期計算，最年長的是飲食界張宇人（75歲），隨後依次是港島西葉劉淑儀（75歲）、新界西北田北辰（75歲）、工業界（第一）梁君彥（74歲）、地產及建造界龍漢標（74歲）、商界（第一）林健鋒（73歲）、選委界黎棟國（73歲）、航運交通界易志明（72歲）、工程界盧偉國（71歲）、保險界陳健波（71歲）、建測規園界謝偉銓（70歲）及選委界馬逢國（70歲）。

離立法會換屆選舉只有兩個月左右，現屆主席梁君彥與最年輕的「7字頭」議員馬逢國同時言退，政圈第一時間反應是，是否為立法會退休年齡劃下70歲的界線？雖然梁君彥稱各自考慮，但難免引起猜測。

《香港01》向上述議員查詢競逐連任的問題，其中盧偉國掛斷電話；易志明稱「呢個問題遲啲再講」；張宇人助理表示會代為轉告；謝偉銓、黎棟國、龍漢標、陳健波、健鋒未有接聽電話；葉劉淑儀未有回覆；田北辰則表示：「我冇收到任何訊息，只係盡情盡心盡力投入工作。」

立法會（黃浩謙攝）

香港三分一議員「登六」 澳門無一議員滿70歲

葉劉淑儀和黎棟國是新民黨的靈魂人物，若要劃線退休，相信對新民黨的影響甚大。「7字頭」議員以外，若以60歲劃線，近三分之一議員已「登六」。參考澳門立法會，新一屆議會無一議員滿70歲，最老的是68歲的高天賜。

立法會。（歐嘉樂攝）

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/黃寶瑩攝）

譚耀宗：70歲差不多 畀啲後生做囉

從政40多年的全國人大前常委譚耀宗向《香港01》表示，每個人考量不同，憶述自己67歲退下火線，70歲也未到，「覺得呢個年齡都差唔多啦，畀啲後生囉」，尊重資深議員退任的決定。

做咗咁長時間，畀啲後生做囉。 全國人大前常委譚耀宗

全國人大前常委譚耀宗。（資料圖片/歐嘉樂攝）

譚耀宗以人大代表為例：有啲嘢唔係話規定嘅

被問到是否70歲是退任立法會的界線，他說，立法會一屆四年，有時退休也要考慮任期，「個個人自己考慮啦。他特別提到，人大代表有段時間也有不成文規定，「自動自覺嘅，70歲就算啦，唔再選啦」，立法會議員的情況要自行考慮。

有時有啲嘢唔係話規定嘅，有人做開嚟，都要啦，唔做啦。其他都要考慮啦，都帶出個氣氛嚟，唔考慮（連任）啦。 全國人大前常委譚耀宗

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳料不帶動退休氣氛：70歲健康無理由叫人唔好做

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時說，參選立法會沒有年齡限制，未必有人正執行「70歲或以上要退下」的不成文規定，畢竟每人要自行作多方面考慮，決定是否繼續競逐連任。

劉兆佳。（資料圖片）

議會青黃不接 適合老中青結合

他不認為兩名「7字頭」議員言退是釋出「70歲或以上要退下」的信號，指「愛國者治港」實施只是幾年，不少新人未必累積到足夠經驗擔當立法會議員的職務，立法會「處於青黃不接，老中青三結合比較適合目前情況」，視乎議員的個人決定是否連任，今次梁君彥和馬逢國退任未必會帶動退休氣氛。

始終有啲人70歲都健康良好，思路清晰，佢繼續想去，無理由叫人唔好做。如果根本老人痴呆，就無謂搞啦。 全國港澳研究會顧問劉兆佳

劉兆佳料不會太多「銀髮族」

不過，劉兆佳認為下屆立法會不會太多「銀髮族」，因為落實「愛國者治港」後政圈中不少年輕人有意從政，擔任立法會議員不如以往要付出很多代價，做立法會主席也較以往輕鬆。

近年內地打破年齡界限，下屆立法會是否以「用人唯才」壓倒年齡問題，相信很快會揭曉。參考上屆立法會選舉的經驗，不少人臨近提名期才獲「祝福」，今屆提名期是10月24日至11月6日，政圈普遍認為，屆時才可獲得清晰的「祝福」信號。