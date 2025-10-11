立法會選舉｜「7字頭」陳健波、張宇人宣布不參選 交棒新人

今年71歲的立法會內務委員會副主席、保險界議員陳健波議員今日（11日）宣布，決定不會參選第八屆立法會選舉，主要考慮是自2008年起至今，已經擔任四屆立法會議員，認為目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。



幾乎同一時間，76歲的自由黨飲食界立法會議員張宇人在社交平台表示，已經有25年在立法會議員崗位上，與自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選第八屆立法會。兩人都是行政會議成員。



保險界立法會議員陳健波。（直播截圖）

擔任17年立法會議員 陳健波：希望更多年輕人加入

陳健波表示，對於能夠擔任立法會議員17年感到光榮，期間一直盡心盡力為香港服務，為政府發展經濟、改善民生建言獻策。在任期間亦經歷香港由亂及治，樂見本屆特區政府積極有為，敢於創新改革，解決多項多年積下來的香港深層次問題，向由治及興邁進。他感謝香港各界特別是各級政府官員多年來認真接納意見及協助解決大量本辦事轉介市民求助個案。

陳健波又說，香港是我家，未來仍會在其他崗位利用專業所長和經驗，協助政府施政，努力提升香港作為國際金融中心，特別是保險業的發展。他衷心希望新一屆立法會有更多年輕人加入，既培養管治人才，同時監察及助力政府施政，發揮愛國者治港的最佳管治效能，為香港市民謀幸福，並加快融入國家發展大局。

張宇人（梁鵬威攝）

張宇人任立法會議員25年

張宇人在社交平台指，從2000年加入立法會到今天，已經有25年在立法會議員崗位上，很榮幸能參與見證香港的發展。他表示，考慮到一國兩制的發展、飲食界的需要，與自由黨黨友、家人、朋友及生意夥伴商量後，經過審重考慮，決定不再參選第八屆立法會。

他十分感謝飲食界及香港市民對其支持和厚愛，承諾離開立法會崗位後會繼續為業界及市民發聲，為香港的發展貢獻，為一國兩制發揮個人力量。他希望市民積極參與新一屆立法會選舉投票，也希望各界繼續支持自由黨，支持第八屆立法會工作。

立法會。（歐嘉樂攝）

現屆立法會12名議員70歲或以上，包括飲食界張宇人（76歲），港島西葉劉淑儀（75歲）、新界西北田北辰（75歲）、工業界（第一）梁君彥（74歲）、地產及建造界龍漢標（74歲）、商界（第一）林健鋒（73歲）、選委界黎棟國（73歲）、航運交通界易志明（72歲）、工程界盧偉國（71歲）、保險界陳健波（71歲）、建測規園界謝偉銓（70歲）及選委界馬逢國（70歲）。

梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波已宣佈不參選立法會選舉，換言之已經有1/3年過七十歲的議員會退下火線。