「7字頭」梁君彥打響退休頭炮　銀髮議員有口難言｜政圈風聲

五屆立法會議員梁君彥退位讓賢，殺政界一個措手不及，不單是因為74歲的梁君彥過去半年活躍擦政績，更是因為他與「登七」的馬逢國，同以年紀為由退下火線，打響議員退休頭炮。據聞，72歲易志明亦有意交棒予黨友林偉文。其餘9名「7字頭」議員大多靜觀其變，73歲的林健鋒向《香港01》坦言自己「有活力、有動力、有氣力」。這相信亦是不少「銀髮議員」的心聲，部分人本身已向身邊人明言會繼續選，如今也有口難言。



有建制中人坦言目前未收到「祝福」，也未有「不祝福」，只能語帶相關地就連任一事放話。如以70歲劃線退休，對新民黨的打擊甚大，據了解內部事前沒有討論過相關退休接棒事。提名期將近，參考過往經驗，政界預計半個月後會先後收到消息，相信很快會揭盅，屆時才「做好準備工作」也不遲。據聞有關方面也先後約見部分人了解對來屆立法會的看法，是否「7字頭」止步，目前無人明言，可以肯定的是，選戰已揭開序幕。



9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉。（洪戩昊攝）

梁君彥活躍擦政績 自言「身體OK」突以年紀問題棄選

過去半年似乎「戰意高昂」的九年「大主席」梁君彥，昨天（29日）突然宣布不連任急流勇退，政界大感驚訝。因觀乎梁君彥大半年表現活躍，不乏擦政績之態，數到近期有開發多項人工智能系統，包括會議即時謄錄系統「智識聽」，又推出議員新履職機制供下屆採用，立法會擴建亦提早完工。有建制中人坦言，看不出是一個將走之人的態度。

立法會擴建亦提早完工，主席梁君彥巡視新大樓的議員樓層。（梁君彥Facebook）

「有心有力」的梁君彥的棄選宣言，強調自己「身體OK」，惟「年過七十」是退意的主要考慮。加上70歲的馬逢國幾乎同一時間退下火線，政界無不思考「有冇咁橋呀？」公眾的目光落在其餘10名「7字頭」議員。

立法會。（歐嘉樂攝）

易志明據聞有意交棒 其餘「7字頭」議員無公開表達棄選

目前，「7字頭」議員有12人，撇除梁君彥、馬逢國，其餘10人無公開表達棄選之意，包括75歲張宇人、75歲葉劉淑儀、75歲田北辰、74歲龍漢標、73歲林健鋒、73歲黎棟國、72歲易志明、71歲盧偉國、71歲陳健波、70歲謝偉銓。

部分人過去被傳將於下屆交棒。其中，航運交通界的易志明據聞有意交棒予自由黨黨友、灣仔區議員林偉文。易志明向《香港01》表示「呢個問題遲啲再講」，未有對棄選落閘。

謝偉銓。（立法會直播）

部分「7字頭」議員私下明言積極爭取連任

然而，《香港01》四出打聽，部分年屆七十的議員近期曾私下表示積極考慮爭取連任，明言不覺得年齡是一個限制，看不出有退意。70歲的建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓今日（30日）向《香港01》表示，競逐連任與否，年齡並非最主要因素，最重要是「做唔做到嘢、業界支唔支持」，以及自己的意願如何。

經民聯議員林健鋒（黃浩謙攝）

林健鋒：有活力、有動力、有氣力

73歲的林健鋒說得更白，被問及年齡是否考慮會否連任的因素，他笑言自己「有活力、有動力、有氣力。」葉劉淑儀未有回覆查詢，不過早前散步跌倒的她，左腕骨裂打石膏仍照原定安排出席立法會會議，可見有心有力。

立法會。（歐嘉樂攝）

傳換走三分之一議員 原來是銀髮議員？

不過，梁君彥及馬逢國不尋求連任的舉動，有政圈資深猛人認為似乎提醒部分年屆七十的資深議員，是時候考慮「交棒」。早前有傳來屆立法會要換走三分之一議員，有建制中人笑言，如此看來可能大部分是銀髮議員。

不過，亦有議員私下表明不認同，舉例新民黨主席葉劉淑儀及副主席黎棟國若「雙雙退休」，對該黨影響甚大，故預料部分年屆七十的議員亦會競逐今屆選舉。據了解，新民黨內部亦無討論過退休或交棒的事。

立法會。（歐嘉樂攝）

料十月中陸續收到「祝福」 「7字頭」止步一事將明朗化

是否「7字頭」止步，未知之數，可以肯定的是，選戰已揭開序幕。據了解，大部分人士暫未收到「祝福」，惟提名期將近，直選需時準備，有人預料十月中旬左右或收到消息，提醒地區人士是時候「做好準備工作」。據聞，有關方面也先後約見部分人了解對來屆立法會的看法，相信很快會揭曉。