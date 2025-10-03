一片破局｜梁君彥棄選宣言揭｢70歲大限｣端倪　葉劉、張宇人高危？

74歲的梁君彥打響退休頭炮，不連任下屆立法會，政界未消化得及之際，「登七」的議員馬逢國同時間宣布退下火線，棄選理由同樣是年紀。巧妙的齊上齊落，瞬間引起政圈猜測，破綻在於梁君彥四年前參選已將近71歲，為何今時今日不連任的原因，是考慮到超過70歲呢？



細心咀嚼梁君彥棄選宣言，或許看出端倪，他多番提到自己「超過70歲」、「年紀過70歲」，令人思考是否為參選立法會劃下70歲的大限？據了解，「7字頭」的自由黨張宇人、易志明議員已部署接棒人選，其餘高齡議員未表去意，坦言「90歲都係充滿活力」。不過，參考剛出爐的澳門立法會，年紀最大68歲，彷彿對12名「7字頭」議員一個「夠鐘讓位」的啟示。《香港01》一片拆解。



梁君彥、馬逢國帶頭退休 12名「7字頭」議員夠鐘讓位？

「大主席」梁君彥急流勇退，宣布不競逐連任立法會議員之際，差不多同一時間，70歲的選委界馬逢國也宣布不連任議員。政圈第一時間反應是，是否為立法會退休年齡劃下70歲的界線？雖然梁君彥的說法是各自考慮，但難免引起猜測。現屆立法會12名議員70歲或以上，包括新民黨的兩名靈魂人物葉劉淑儀和黎棟國。若以60歲劃線，近三分之一議員已「登六」。

參考澳門立法會，剛選出的新一屆議員無一滿70歲，最老的是68歲「票王」高天賜。曾連續擔任五屆立法會議員、67歲退下火線的全國人大前常委譚耀宗認為「70歲呢個年齡都差唔多啦，畀啲後生」，形容「有啲嘢唔係話規定嘅，有人做開嚟，都要啦」，預料帶動70歲不考慮連任的氣氛。全國港澳研究會顧問劉兆佳則認為不會帶動退休氣氛，「70歲健康無理由叫人唔好做」，他指出，議會青黃不接，老中青三結合比較適合目前情況，料不會太多「銀髮族」。

「7字頭」梁君彥打響退休頭炮 銀髮議員有口難言

五屆立法會議員梁君彥退位讓賢，殺政界一個措手不及，不單是因為74歲的梁君彥過去半年活躍擦政績，更是因為他與「登七」的馬逢國，同以年紀為由退下火線，打響議員退休頭炮。據聞，72歲易志明亦有意交棒予黨友林偉文。其餘9名「7字頭」議員大多靜觀其變，73歲的林健鋒向《香港01》坦言自己「有活力、有動力、有氣力」。這相信亦是不少「銀髮議員」的心聲，部分人本身已向身邊人明言會繼續選，如今也有口難言。

有建制中人坦言目前未收到「祝福」，也未有「不祝福」，只能語帶相關地就連任一事放話。如以70歲劃線退休，對新民黨的打擊甚大，據了解內部事前沒有討論過相關退休接棒事。提名期將近，參考過往經驗，政界預計半個月後會先後收到消息，相信很快會揭盅，屆時才「做好準備工作」也不遲。據聞有關方面也先後約見部分人了解對來屆立法會的看法，是否「7字頭」止步，目前無人明言，可以肯定的是，選戰已揭開序幕。