MPF｜積金局推「積金易」電子平台　料十年節省達400億元行政費

立法會《2021年強制性公積金計劃(修訂)條例草案》法案委員會今日（4日）召開首次會議，由民建聯黃定光自動當選主席。草案提議推行由積金局監管的「積金易」電子平台，將強積金計劃管理工作程序標準化、精簡化和自動化，目標在2022年代完成開發，2025全面運作。



「積金易」電子平台可縮短強積金制度所涉工作的處理時間和降低相關行政成本，財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）廖廣翔預計，10年之內所得的累計節省金額高達300至400億元，計劃成員須支付的計劃行政費即可平均降低30%，基金開支比率亦會相應下調。



2025年可透過「積金易」服務 整合強積金戶口

現時的強積金計劃成員所持有的約1000萬個帳戶，分布在27個強積金計劃當中，由14名受託人自行或經由第三方管理者管理，涉及12個標準各異的行政平台。由於強積金制度涉及各式各樣的商業模式、數據標準、工作程序設計和系統基建設施，因此缺乏統一標準，有多於一個強積金戶口的市民，未能把自己所有的強積金戶口統一。

民建聯李慧琼批評當局處理慢，指積金局網站無法查詢戶口總結餘，積金局你唔覺得好荒謬㗎咩，真係難以想像係自己資料但睇唔到，要打去兩個受託人問，hotline（熱線）又未必通」。

積金局執行董事（政策）余家寶回應指，因現時法律機制，強積金成員的資料於受託人所監管，積金局無法取得，「只可以話畀市民聽佢哋有咩戶口」，將來可透過「積金易」一站式去整合。廖廣翔補充，因受託人之間不可共享客戶資料，現時需要整合的程序可能較繁複，鼓勵計劃成員待「積金易」運作後再整合。