「中國人民共和國」事件不可再　港府宜建立問責文化

特首林鄭月娥周二（14日）舉行記者會，談及第十四屆全國運動會轉播權，身後熒幕竟將「中華人民共和國」，誤寫為「中國人民共和國」，事件引起社會熱議，嘲諷有之，苛責有之，亦有人質疑公務員體系對國家根本認知不足，不能只以「一時疏忽」等理由輕輕帶過。



雖然事件可能只是手民之誤，但同時反映政府處事時有甩漏，應建立問責文化仔細把關。



政府在面對公眾的宣傳品寫錯國名，應從機制着手加強審核程序。（資料圖片）

政府層層審批仍出錯

誤植事件後，行政長官辦公室對此深表歉意，稱會採取措施防止同類事件再次發生。外界無從得知事件真正成因，或只是一時大意，然而政府至今未有詳細交代。雖然事件未至於要「炒魷」或嚴懲，但政府展示這些佈景之前，其實由設計、校對到出街，理應有層層審批，為何在這個程序之下仍然出錯？實在需要查找不足。

事件本身可能只是小事一樁，但在現今社會欠缺互信的環境下，很多事情會置在放大鏡之下，自然有不同反應。錯字事件發生後，不同政見人士各自借題發揮，從網上言論可見，「藍絲」會質疑是「黃絲公務員」刻意為之，「黃絲」則諷刺政府「辱華」、「違犯國安法」。儘管原因很可能只是手民之誤，但在社會分裂下，人與人之間、社會與政府之間欠缺信任。必須強調，不是要把事情「小事化大」，而是「從小事看大事」，經過今次出錯，公務員團隊會否檢討工作流程、處事心態，以至重新建立對國家的根本認識？

港府過去不只一次將國號誤植為「中國人民共和國」。

翻查資料，政府其實曾犯上同一錯誤，2008年港府向聯合國提交的報告標題已經出錯；而在2015年9月12日，時任行政長官梁振英出席紀念《基本法》頒布25周年研討會致辭時，就曾出現「《中國人民共和國香港特別行政區基本法》」（已改正，原始檔案在此）。

重複犯錯反映政府團隊未能建立良好意識和程序，在這種需要層層審批的事件上，出錯但竟然無人發現，顯示審核環節可能出現問題。要解決問題，當然要建立問責文化，讓各層的主事官員都要有「做好件事」的意識，「問責」並非只講懲罰。尤其是國名是嚴肅之事，應有更好把關機制，不能以「手民之誤」蒙混過去。

護照有國名身份證、駕駛執照卻無 宜統一

說到國名，政界在誤植事件後傳出，原來香港居民身份證、駕駛執照上，都沒有「中華人民共和國」國名，而特區護照則有。同是政府文件，國名時有時無，反映政府似乎並未意識到統一稱謂，並不理想。正如紫荊黨在《01開講》文章所說，身份證是地區居民的共同符號，國名一事適宜統一處理。