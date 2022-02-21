港府料香港18個月後加入RCEP　助推動再工業化

香港再出發大聯盟與六大商會今日（21日）合辦「RCEP對香港的啟示」線上研討會。工業貿易署署長盧世雄發言時指，港府1月中已申請加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），約在18個月後加入，屆時港商可受惠於減免關稅、取消貿易壁壘等措施，相信能從而推動再工業化及改善港商的成本效益和競爭力。



RCEP今年1月生效，是全球規模最大的自由貿易協定，現時共15個成員國，包括東盟10國、中國、韓國、日本、澳洲和新西蘭。協定生效18個月後將開放予其他地區加入，港府今年1月中已正式提交加入申請。

工業貿易署署長盧世雄表示，現時本港與RCEP成員國的貿易總額超過9600億美元，佔香港商貿總額約七成，且RCEP覆蓋全球三成人口，15個成員國的本地生產總值佔全球約三分之一，因此認為加入RCEP可助香港的貨物、服務及投資在更優惠的條件下進入境外市場，開拓更廣闊的經貿空間，而香港轉口貿易等優越條件亦可促進成員國之間的貿易，達到協同效應。

他指，港商可受惠於RCEP的關稅減免、加快通關程序、開放市場準入、取消貿易壁壘等措施。整體好處是助香港推動再工業化；擴展自由貿易協定網絡至日本及韓國；及港商可靈活採用15個成員國原產材料，提高成本效益和競爭力。

盧世雄稱，當局1月中已提交加入申請，獲得普遍成員國支持和歡迎，政府正積極透過雙邊會議及經貿論壇等機會，表達香港希望盡快加入的意願。

貿發局：港可成RCEP中間人 促成區內項目

貿發局副總裁劉會平表示，現時RCEP承諾會向成員國開放服務業供應及投資，認為本港將擔當各成員國之間的中間人角色，促進多邊貿易。此外，本港擁有多項專業服務領域人才，包括法律、科研、及會計等，可以促成RCEP區內項目，補足其他國家在相關領域的不足。

香港大學經濟學教授鄧希煒預計，未來五至十年RCEP的貿易增益高達420億美元，無加入RCEP的地區或國家可能共損失250億美元。他提及，若香港不申請加入RCEP，估計將損失33億美元，但當局已經作出有關申請，因此相信負面貿易不會出現。