林鄭去信全體公僕 嘆「工作多、肯定少」 盛讚始終竭誠服務
撰文：林嘉成
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特首林鄭月娥42年公務生涯已屆尾聲，她在宣布不角逐連任的同日（4日），發信全體公務員，指自己在不同崗位曾與數以千計不同職系及職級的公務員共事，對於同僚的支持和信任，心存感激、衷心致謝。
林鄭對近年公眾期望及監察日漸提高表達感受，指「公務員的工作量愈來愈多，但有時得到的肯定則愈來愈少」，公務員團隊依然一直堅毅不懈、竭誠服務，展現了公務員的價值，贏得市民認同。
林鄭在信件開首表明，自己已經對外宣布不尋求連任，當6月30日完成任期之時，將結束數十年在不同崗位服務市民的生涯。她憶述除了這5年出任特首，過去近10年擔任主要官員、以及27年作為公務員。自己任內最欣慰的項目之一，是成立公務員學院，認為18萬人的公務員團隊，值得擁有一所培訓設施先進的專屬學院，期待早日啟用。
林鄭讚揚成千上萬的公務員，為了穩控這波疫情不辭勞苦，奔赴前線為市民服務，自己引以為榮。她最後呼籲公務員繼續團結一心，對抗疫情，令香港早日回復正常。
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