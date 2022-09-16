湯家驊悼英女王：佢名下總算安穩開放　自爆乃首位華人律政司人選

英女王伊利沙伯二世上周離世，應否及如何表達「哀悼」考起不少公眾人物。行政會議成員湯家驊事隔超過一周，今早（16日）撰文表達傷感及惆悵之情，全文未有「悼念」等同類字眼，但提到上世紀五、六十年代，在英女王名下，「我們總算一起走過了一段比較安穩、開放的成長過程」。

湯家驊又揭秘，自己1990獲委任為御用大律師後，不久港督找人游說他出任大法官，及後又要求他出任律政專員（即律政司副手），承諾他「極有可能」成為港英首位華人律政司。他指，自己「想也不想」就婉拒邀請：「因為我不相信在英國人管治下我們有當家作主的一天。」不過，他指政治還政治、人情歸人情，任何人離去，都會覺得傷感。



英國駐港總領事館外弔唁市民排長龍：



+ 5

港英游說任公職 承諾「極可能」問鼎律政司

湯家驊引述朋友說法，指英女王是成長回憶的一部分，即使不是最重要的，也是不可分割的部分，認為這種說法「中肯」，相信同輩人不會有太多異議。而他母校皇仁書院英文名稱就是「英女王書院（Queen's College）」，而自己也是香港極少數的「英女王御用大律師」。他感嘆多年稱號，回歸一夜間卻不再，「過去的已過去，但不能當作從未發生」。

港英劃句號 儘管是難以忘記一部分

湯家驊指，香港人稱呼英女王為「事頭婆」，反映雖沒特別親切感覺，但回歸前在英女王名下，總算有過「比較安穩、開放的成長過程」。不過，他指自己一直覺得在英國人統治下，中國人出不了頭。如今，英女王逝世「卻平添多一份莫名的惆悵」，湯稱，也許代表「百多年寄人籬下的回憶終於畫上句號」，令港人更有決心向前看，明白港英只是歷史小章節、只是眾多集體回憶中一部分，「儘管也是難以忘記的一部分」。