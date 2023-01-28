梁振英料人才移星屬短暫情況　兩地各有發展：毋須將新加坡掛嘴邊

全國政協副主席、前特首梁振英今早（28 日）出席電台節目時表示，自己至少去過新加坡400至500次，對當地有一定認識，相信香港人才和企業轉移到新加坡屬短暫情況。



他提到新加坡地方很小，人口較少，需要面對吸納多少移民，而避免引起當地人民牴觸情緒的問題。他表示，新加坡有東盟作為發展腹地，香港則受惠於國家發展，兩地各有發展機遇，最重要是做好份內事，坐言起行，講好中國故事，以及向內地講好香港功能，「唔需要成日將新加坡擺係嘴邊，佢哋有佢哋嘅發展機遇，我哋有我哋嘅發展機遇。」



梁振英表示，香港與新加坡各有機遇，毋須經常比較。（歐嘉樂攝）

內地防疫成功將生命代價減至最低

對於內地防疫政策急轉向，梁振英指，西方及亞洲批評者對內地疫情手法的評論不符合事實，亦不科學，強調國家奉行生命之上、人民之上，這數年堅持到後期，待病毒威力減低才開放，成功將生命及健康代價減到最低。

被問到西方國家對香港現況有很多誤解，梁振英稱，美國人身體最誠實，去年香港舉辦金融峰會，美國及其他地方來港人士相當多，包括金融機構的第一二把手。他又指，在說好中國故事方面，國家已預留位置給香港，西方國家很多時針對香港及內地，在雞蛋裏挑骨頭，需要有少許勇氣才能回應。他提到，香港回歸25周年前後，很多國際媒體邀約訪問，當中很多媒體也針鋒相對，但他也接受：「會唔會擔心講錯說話，被人斷章取義？有！但唔驚得咁多。」

河套區應由中央規劃

他提到，國家重視創科發展，看到香港能夠作出貢獻，當中位於河套區的「港深創新科技園」是重要平台。他稱，要做好河套區發展，除樓房規劃等硬件外，最重要是軟件配套，認為應由國家主導規劃，而非廣東省、特區政府或科學園主導，配合國家在科技事業發展，否則規劃零散如「撒芝麻」。