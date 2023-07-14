灣仔13人暴動案9人獲撤上訴　湯家驊：過程屬處理法律上問題

2019年灣仔暴動案陳虹秀等13人原獲判無罪釋放，今（14日）律政司上訴得直，上訴庭下令重審，其中9人已離港，律政司撤銷對9人的上訴，民主思路召集人、資深大律師湯家驊指，整個過程屬處理法律上的問題，而不只是人有罪或是無罪的問題，香港的法治原則指出並不能夠在被告未能答辯的情況下入罪，最好的做法就是撤銷控罪。



湯家驊認為，「警察拉人，法官放人」的說法十分無稽。（石恩彤攝）

湯家驊指，這種情況並不常見，但香港法制非常重視法治原則，並不能夠在被告沒有答辯的情況下入罪，既然法官已經犯了錯，他們亦離開了香港，沒有機會找他們回來答辯，唯一一個高明的方法就是撤銷他們的控罪。

斥「警察拉人，法官放人」說法無稽

對於「警察拉人，法官放人」的說法，他認為是十分無稽的，整個過程是處理法律上的問題，而不完完全全只是處理人有罪或是無罪的問題，有罪或無罪仍需根據法律原則才可判定。

他續指，「法官就唔係機械人，亦都唔係電腦，法官係會犯錯嘅。」，否則就不需要上訴庭，上訴庭亦都不需要終審庭，所以大家都要明白法官是會犯錯的。當中最大的原因，可能是雙方的訴訟律師對法官的幫助不大，若雙方律師對法律原則的描述是正確的，法官犯錯的機會就會減少，大家不能夠將所有責任都推在法官身上。