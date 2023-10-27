李克強逝世｜梁美芬：讀法律重法規推經濟　關注香港如何保優勢

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬，過去多年有多次機會近距離與已故國務院總理李克強接觸，她形容對方：「致力搞活全國市場、善用法規、體貼民生」。她指，每次在全國性的活動中遇見對方，李克強都會親切地作出問候，形容他為人和靄、平易近人，是一位實幹、走進基層的總理。



她對李克強突然逝世感可惜，形容是失去一位為人民的總理。她又指讀法律出身的李克強總是關注香港如何能保持優勢。



關注香港在「一國兩制」下如何保優勢

梁美芬回憶過去出席一些全國性活動時，李克強總會送上親切問候，予人的印象是平易近人。她又指，李克強總是關切「一國兩制」在港澳兩地的落實、也同時關注如香港如何能保持優勢。

梁美芬指克強平易近人。（資料圖片/馮子健攝）

大家總是記住李克強擁有經濟能博士學位，梁美芬則指李克強最先是修讀法律，因此他十分尊重市場的運作規則，懂得如何帶動法規與經濟發展並行：「致力搞活全國市場、善用法規、體貼民生」。

她對李克強突然逝世表示可惜，形容：「失去一位為人民、大家要懷念的總理。」

李克強畢業於北京大學法律系和經濟學院經濟學專業，擁在職研究生學歷，法學學士及經濟學博士學位。