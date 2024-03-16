枇杷營養丨富含維他命A護眼、控血壓！5挑選秘訣2患者切勿吃過量

最近是枇杷的產季，黃澄澄的枇杷，正是市場裡的嬌客。



老一輩總說，吃枇杷可以止咳潤肺，真的有效嗎？枇杷表面有絨毛，感覺很難清洗，而且很難剝，被笑稱是「老人家吃的水果」，枇杷怎樣挑選？怎麼剝才不沾手？看專家說分明。

枇杷3大功效（按圖看清👇👇👇）

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台灣農業部表示，根據中醫典籍紀載，枇杷有生津潤肺、化痰止咳、止渴的功效，還能清熱健胃。不過，台灣營養師李婉萍指出，中醫臨床應用在治療上，主要是用枇杷葉來入藥，民眾所熟悉的枇杷膏，也主要以枇杷葉熬煮而成。如果以現代營養學來看，枇杷對肺部保養有益的說法，可能是來自它富含維他命A，能對氣管的上皮組織發揮保護力。

維他命A護眼美肌 植化素抗氧化 葉酸護心

台灣李婉萍營養師說明，不只是枇杷葉可入藥，枇杷果的營養價值也相當高。枇杷金黃的色澤主要來自維他命A，能保護眼睛、護膚美肌，對黏膜細胞也具有強大的保護作用；ß-胡蘿蔔素等植化素則有助於預防高血壓、心肌梗塞、癌症。

此外，枇杷還含有一般多存在深綠色蔬菜中的葉酸。研究顯示，葉酸能降低血漿中的同胱胺酸，可能有助減少心血管疾病風險。枇杷果肉細嫩、口感柔軟，對牙口不好的老年人和幼兒，可說是補充葉酸的好來源。

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腎臟病、糖尿病患 1天吃枇杷別過量

枇杷所含有的鉀含量屬於中等。鉀離子具有守護心血管的效用，對一般健康的人有助排除身體過多的鈉離子，達到調節血壓的作用。相較於蜜瓜、香蕉、釋迦、榴槤、奇異果、火龍果、車厘子等水果，枇杷的鉀離子也不算特別高，但對於必須限鉀飲食的腎臟病人，台灣李婉萍營養師建議，1天最多6顆就好；如果是血糖偏高的人，則建議1天10～12顆枇杷為限。

5要領挑選好吃又多汁枇杷

台灣農業部分享，想要挑選好吃又多汁的枇杷，可以觀察外形、色澤、絨毛等方面。

1. 果圓：枇杷果粒愈大愈圓，代表果肉愈多。

2. 色深：枇杷顏色愈深，代表成熟且甜度足。

3. 絨毛長：比較少被人碰觸，代表新鮮度愈好。

4. 不皺皮：如果枇杷表皮變皺，代表放太久變不新鮮了。

5. 無風疤：風疤是指果身的紋路，風疤愈多代表陽光照射少，品質較差。



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吃枇杷從屁股往蒂頭剝 乾淨不沾手

台灣農業部建議，如果天氣不是太熱，新鮮枇杷買回後建議放在陰涼通風處保存即可，放進雪櫃冷藏反而容易變黑，3至5天內吃完為佳。枇杷最好現吃現剝，因為果肉接觸空氣後很容易褐化變色。

另外，很多人覺得枇杷皮很難剝，往往剝得湯汁沾手很狼狽。台灣農業部建議，枇杷外皮以軟毛刷輕刷洗後，可先用餐巾紙擦乾，接著把枇杷倒過來，從底部較圓的地方往蒂頭方向剝皮，就能輕鬆吃完不沾手！

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