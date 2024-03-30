白扁豆營養丨皇帝豆健脾化濕防流感7好處 3類人最啱！1招輕鬆去莢

名字能被冠上「皇帝」的，都不是泛泛之輩。每年春季是皇帝豆最盛產時期，皇帝豆竟然是中藥及食療材料！吃皇帝豆能減肥嗎？要去皮嗎？怎麼料理？皇帝豆能清胃部虛熱、健脾化濕、消暑解毒，研究還發現它的萃取物能防流感和新冠病毒，看專家說明。



皇帝豆（白扁豆）是什麼？

台灣農業部說明，皇帝豆學名「萊豆」，是豆科菜豆屬，大概是豆類當中豆粒最大的，風味又居豆類之冠，有如豆類中的皇帝，別名還包括白扁豆、香豆、觀音豆、細綿豆等。皇帝豆種原豐富，在世界各地都有栽培，目前台灣栽培的品種以白色種皮的蔓性大粒種為常見，偶有黃色、黑色、赤褐色斑紋等顏色，1至3月是最盛產期。

皇帝豆營養、皇帝豆能減肥？（按圖👇👇👇）

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皇帝豆（白扁豆）營養

皇帝豆富含蛋白質、鐵質、醣類、膳食纖維及維他命、礦物質等營養成分，是老少咸宜的天然食物。台灣郵政醫院營養師黃淑惠表示，皇帝豆的蛋白質與脂肪含量居豆類之冠；它和四季豆、菜豆這類豆類蔬菜不同，皇帝豆的豆莢纖維太粗，一般只吃仁（種子）不吃莢。皇帝豆的形狀像蠶豆，但蠶豆是蠶豆屬，皇帝豆是菜豆屬，有蠶豆症的人可以吃皇帝豆。

皇帝豆（白扁豆）7大功效 還能減肥？

台灣中國醫大北港附設醫院中醫師楊淑媚表示，皇帝豆在中醫臨床上稱「白扁豆」，使用主要用來清胃部虛熱，可健脾化濕，改善便溏、泄瀉、白帶過多，也常用於消暑解毒與緩和嘔吐。不少婦女有白帶過多等「帶下」的困擾，平日可多吃皇帝豆、蓮子、薏仁、山藥及冬瓜等食材來健脾祛濕，調理體內水分，同時補養脾胃；肥胖者大多體內水分代謝不良，經過祛濕調理之後，會感覺到身體輕盈。

事實上，台灣中研院基因體研究中心研究團隊曾發表一項研究，還發現白扁豆的萃取蛋白FRIL可以有效抑制流感病毒和新冠病毒感染，研究還登上國際期刊。

5類食物可達到抗癌效果（按圖👇👇👇）

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皇帝豆（白扁豆）是澱粉嗎?

台灣營養師李婉萍則說明，皇帝豆歸類在澱粉類，屬於全穀雜糧類，它們也有蛋白質，但澱粉含量比蛋白質高。不過，這些澱粉豆的蛋白質還是比白米來得高，每20克乾澱粉豆有15克碳水，蛋白質是白飯的3倍，纖維質更高達30倍，適合高血壓、減肥者與糖友。

台灣李婉萍營養師提醒，吃澱粉豆要用替代的方式，跟白飯做替換當主食，例如煮飯時，放一點各種澱粉豆混在一起，或如果當餐吃了澱粉豆，飯量就要減少。

皇帝豆要去皮嗎？

皇帝豆怎麼吃？該去皮（膜）嗎？台灣黃淑惠營養師表示，皇帝豆是「吃仁不吃莢」，也就是吃種子不吃豆莢，但如果把皮（外膜）也剝掉就太可惜了！她說，皇帝豆的外膜纖維質含量高，連皮吃能攝取到更多營養。

不過，如果有人不愛表皮厚厚的口感，或是咀嚼功能較弱的長者及幼兒，也不必擔心剝皮很辛苦，只要用滾水燙一下，用冷水沖，豆皮就很好去除，剩下口感香鬆的豆仁。

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皇帝豆（白扁豆）料理有哪些？

皇帝豆怎樣料理？台灣農業部說明，皇帝豆搭配蔬菜、肉類，不論炒、煮、紅燒，風味都很好，最常見是皇帝豆排骨湯，每年清明節有吃潤餅的習俗，皇帝豆也是許多家庭包潤餅必備的食材。

皇帝豆（白扁豆）禁忌

不過，台灣黃淑惠營養師提醒，皇帝豆纖維質含量高，對於腸胃功能較差、有胃潰瘍病史者容易引發脹氣，不宜多吃，而且它的鉀、磷含量高，腎臟病、急性發病期的痛風患者要避免，平日也要適量食用。

皇帝豆怎麼挑選？

購買皇帝豆怎麼挑選？台灣農業部說明，如果是購買豆粒，以飽滿肥厚，外皮完整有光澤且沒有斑點，顏色呈現略白的粉綠色，並微帶點紅色，不長芽者為宜；如果是袋裝的皇帝豆，挑選時要注意袋中不要有水氣。若是在產地購買豆莢，則以結實飽滿，莢皮青色或微黃色，豆粒部分凸滿不扁平為宜。

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